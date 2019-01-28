سياسة الصمت – كامل كريم الدليمي

(إذا اتسعت الرؤية يعجز اللسان عن النطق ، وتضيق الكلمات )

وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.

منهج سياسي اقرب لأن يكون اختراعاً عراقياً جديداً ولكن يستخدمهُ ساسة العراق وقت الازمات !!

عندما يمر العراق باحداث جلل يُخيم الصمت على ساسة العراق برسالة بليغة لم نستطع فك طلاسمها

وهنا يثار تساؤل: كيف يمكن التعامل مع الصمت باعتباره موقفاً سياسياً، إن كنا لا نعرف أساساً أسبابه، أو ما إذا كان السكوت ذا مغزى سياسي من عدمه؟

الصمت ازاء زيارة ترمب للعراق دون علم الحكومة العراقية ، الصمت امام تجوال وزير خارجية ايران ولقاءاته العشائرية وهل تلك اللقاءات بعلم الحكومة ام لا ؟

وهل من صُلب واجبات العمل الدبلوماسي اجراء تلك اللقاءات ، وهل قيام الطائرات التركية باختراق الاجواء العراقية والقاء قنابل صوتية ومسيلة للدموع على المراطنين في اقليم كردستان العراق دون علم الحكومة جزء جديد في منهج تعامل دول الجوار مع العراق

يقابلها سياسة صمت مريبة ومخيفة وتثير الاف التساؤلات وعلامات الاستفهام ؟

لا اتطرق لعشرات المظاهرات الشعبية التي تطالب بتحقيق الحقوق البسيطة للمواطن البسيط لتُقابل بالصمت ايضاً ، للمتتبع للشأن العراقي يرى ان هذا المنهج السياسي الجديد اذا تم تعميمة كتجربة لقيادة الدول اعتقد سينشأ نظام دولي جديد يخضع للغة الأشارات لفض النزاعات وحل الاشكاليات حتى في موضوع انتهاك السيادة الذي يعتبر من المقدسات لدى كل الشعوب ستحل الامور بلغة الاشارة ، او ان نبقى نحن البلد الوحيد المتمسك بسياسة .

اعتقد سنكون حالة خارج المألوف ولكي نعود لحالنا الطبيعي نحتاج الى ساسة ناطقين مدافعين عن حقوق شعبهم وقادرين على الحفاظ على سيادة بلدهم .

بالتأكيد تمدنا تجارب بعض الشعوب بالكثير من الأسباب، وتساعدنا على تفسير مغزى الصمت ومراميه. وفي الغالب الأعم كان صمت الشعوب تعبيراً عن الرضا أو الترقب والأمل أو الضجر أو التأهب أو اليأس أو الهروب، أو للعقاب أو جراء الخوف أو الشك في جدوى الكلام.

وكان صمت السلطة راجعاً إلى تفويت بعض المواقف، أو للترفع وكظم الغيظ، أو بسبب عدم امتلاك القدرة على الرد، علاوة على العجز أحياناً، أو التركيز في الأفعال دون الأقوال، أو للإيقاع بالخصم ودفعه إلى الخطأ، أو أخذ الوقت الكافي للتفكير في الانتقام!

ومابين التفسيرين اجد ان الشعب العراقي لم يكن صامتاً جراء مايحدث من سوء في ادارة الدولة التي انعكست سلباً على اهم جانبين في حياة الشعوب

اولاً؛ سوء خدمات وترد سبل العيش.

ثانياً ؛ انتهاك سيادة الدولة اكثر من مرة دون رد حاسم وواضح من قبل الحكومة ودون ان نعرف هل تلك الانتهاكات والترد جزء من خطة مُعدَّة مُسبقاً للنيل من الاعداء وجرهم الى المنطقة التي اعدت بها حكومتنا الرشيدة خطتها للرد على كل تلك التجاوزات ام لا ؟ هذا جزء من الامور التي لم نستطع فك طلاسمها .

ودعنا نُحسن الظن بسياستنا وسياسيينا ونقول ان الشعور السياسي هو الذي يجعل المرء يعرف كيف ومتى يعتبر عدم الكلام إضافة شيء من مجموعة المعاني التي قد تعطي رسائل ذات مغزى وفعالية ، وكيف يكون الامتناع عن الرد وعن التعليق أبلغ من كل ردّ، وأبين من كل تعليق؟ آنئذ يعتبر الصمت وعدم الرد هو رد ، ويكون هذا الامتناع عن الرد هو بلاغة سياسية ومنهج يستحق الوقوف عنده ، هنا تكون للصمت قوة تعبير وبلاغة تفوقان في بعض الأحيان بلاغة الكلام وقوته، ويصبح الصمت جزءاً من الكلام وليس طرفه المقابل، وتغدو السياسة فن الصمت المتكلم، فن اللسان المحفوظ

وعلى الرغم انا لستُ متأكداً ان كان جزءاً من ساستنا من انتهجوا سياسة الصمت يُقَيّمون حجم بلاغة صمتهم ام ان صمتهم جزء من ضعفهم السياسي سننتظر قادم الأيام وماتحمله من مفاجأت وكيف يتم التعامل مع القضايا المصيرية التي تهم أمن الوطن والمواطن أكان على مستوى الأمن الغذائي او مايمس حياة المواطن وكرامة الوطن .