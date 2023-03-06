سيارة الشعب فولكس فاغن.. قصة نجاح ألمانية قادها هتلر

محسن حسين

في مثل هذا اليوم 26 شباط عام1938 اعلن المستشار أدولف هتلر، رئيس الرايخ الألماني الثالث صنع سيارة اشتهرت في العالم كله باسم فولكس فاغن بيتل أو فولكس فاجن بيتل أو الخنفساء او سيارة الشعب كما ارادها هتلر.

فولكس فاغن هي أول سيارة تصنع في المانيا بدأ إنتاجها في عام 1938? باعتماد السيارة التي صممها المهندس الألماني فارديناند بورشيه بناءً على طلب من المستشار أدولف هتلر، رئيس الرايخ الألماني الثالث. حتى قبل بدء إنتاجها الفعلي، استعملها النظام النازي كأداة دعاية له. ما لبثت البيتل أن انتشرت بصورة ملحوظة في عالم السيارات ولفترة طويلة. ففي 17 فبراير 1972? حطمت الرقم القياسي للمبيعات الذي كان تحتفظ به سيارة فورد تي. العدد بلغ مجموعه 21,529,464 نسخة حول العالم. فكانت بذلك فعلاً «سيارة القرن العشرين».

اسماء حيوانات

في البداية سميت «Kraft durch Freude» (بالألمانية وتعني «السعادة من خلال القوة أما الجماهير فمنحتها العديد من الألقاب الشاعرية، وأسماء لحيوانات مختلفة، مستوحاة من خطوطها الدائرية : (بالألمانية: Käfer) ألمانيا (خنفساء) (بالإنجليزية: Beetle)? (خنفساء حتى الآن) في المملكة المتحدة، (بالإسبانية: Escarabajo)? إسبانيا (خنفساء، دائما)، (بالإيطالية: Maggiolino) (خنفساء) إيطاليا، أو (بالفرنسية: Coccinelle)? (دعسوقة وتلفظ «كوكسينال») في فرنسا.

تشبه فولكس فاغن KdF كثيرا نموذج تاترا V570 ? الذي صممه المهندس التشيكي هانز لدوينكا من شركة تاتراوقد أطلقت تاترا دعوى قضائية، ولكنها أوقفت بعد غزو الألمان لتشيكوسلوفاكيا.

* هتلر وضع عليها شعار النازية

عند صنع السيارة قام أدولف هتلر يوضع شعار مشابه لشعار حزبه ليكون شعارا للشركة و بعد ذلك تم تغيير شعار الشركة قبل الحرب العالمية الثانية و تم حذف العلامة التي تشير الى النازية للتسويق حول العالم لأن بعض الشعوب تكره النازية .تربعت فولكس فاغن على عرش صناعة السيارات العالمية في رحلة طويلة ارتبطت على مدار 84 عاما بتاريخ الشعب الألماني ما بين بزوغ وإخفاق ثم الصعود إلى القمة في العالم مجددا.

عهد الزعيم الألماني إلى المهندس النمساوي فرديناند بورش مؤسس علامة بورش، مهمة تصميم أول سيارة للشعب يمكن بيعها بأقل من ألف رايخ ألماني أو ما يعادل 140 دولارا آنذاك، ضمن مساعيه لتوظيف السيارة في حملة ترويجية للنظام النازي.وبالفعل لم يمر وقت طويل حتى خرجت إلى النور فولكس فاغن وعُرضت السيارة لأول مرة في معرض برلين للسيارات عام 1938.ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فبعد عام واحد اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939 ليتحول مصنع فولكسفاجن من تصنيع السيارات إلى بناء المعدات العسكرية. وعقب انتهاء الحرب عاودت الشركة إنتاج السيارة بيتل تحت إدارة السلطات البريطانية لفترة من الوقت، قبل أن تعود فولكس فاغن مجددًا لإدارة ألمانيا الغربية عام 1948 وتبدأ سيارة الشعب في الانتشار بالبلاد.

نجاح هائل في امريكا

وبعد أعوام قليلة توجهت أنظار فولكس فاغن صوب الأسواق الخارجية وتحديدا الأمريكية التي كانت تعيش حالة انتعاش في الخمسينيات. ومن أجل تجاوز عقبة ارتباط السيارة بالسيرة التاريخية للنازية، أطلق عليها اسم السيارة “Beetle” والتي قادتها لتكون السيارة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة.

وكان عام 1972 علامة فارقة في تاريخ فولكس فاغن حين كسرت رقم الإنتاج القياسي العالمي المسجل باسم شركة فود موتور الأمريكية بنحو 15 مليون سيارة من طراز فورد تي، حيث تمكنت الشركة الألمانية من إنتاج أكثر من 21.529 مليون سيارة طراز بيتل.وعكفت الشركة بعد ذلك على إنتاج طرازات جديدة مثل رابيت وجولف، إلى جانب موديل بيتل الجديدة في حقبة التسعينيات.

استحوذت على سيارات اخرى

وبالتوازي مع إنتاج طرازات جديدة، نفذت فولكس فاغن خطة توسعية عملاقة في ثمانينيات القرن الماضي حين بدأ استحواذها التدريجي على شركة سيات الإسبانية، ثم الاستحواذ على شركة سكودا التشيكوسلوفاكية في التسعينيات.

وفي 1998 استحوذ عملاق السيارات الألماني على أهم 3 شركات متخصصة في إنتاج السيارات الفارهة وهي بنتلي ولامبورجيني وبوجاتي، ولم تتوقف فولكس فاغن عند هذا الحد بل استحوذت تدريجيا في الألفية الثالثة على شركة بورش.

هذه الرحلة المليئة بالإنجازات تتوجها فولكس فاغن بتربعها على عرش صناعة السيارات عالميا عبر إنتاج أكثر من 10.336 مليون سيارة خلال عام 2019 بما يعادل 12.2% من كعكة مبيعات سوق السيارات العالمي.

ولكن هذه السيارة انتهت بعد اعلان من صانعيها التوقف عن انتاجها.