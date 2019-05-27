سيارات‭ ‬رينو‭ ‬تدرس‭ ‬الاندماج‭ ‬مع‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬أعلنت‭ ‬«رينو»‭ ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬ستدرس‭ ‬«باهتمام»‭ ‬اقتراح‭ ‬«فيات‭ ‬كرايسلر»‭ ‬للاندماج‭ ‬بالمناصفة،‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬بإمكانه‭ ‬إعادة‭ ‬رسم‭ ‬المشهد‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬بينما‭ ‬تنظر‭ ‬المجموعة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬خياراتها‭ ‬بعد‭ ‬توقيف‭ ‬رئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬كارلوس‭ ‬غصن‭ ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬وربطت‭ ‬رينو‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬بشراكتها‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬«نيسان»‭ ‬اليابانية‭ ‬لكن‭ ‬توقيف‭ ‬غصن‭ ‬وإقالته‭ ‬لاحقا‭ ‬من‭ ‬المجموعتين‭ ‬أثار‭ ‬أسئلة‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭. ‬وبعد‭ ‬اجتماع‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارتها‭ ‬لمناقشة‭ ‬ما‭ ‬وصفته‭ ‬بالعرض‭ ‬«الودّي»،‭ ‬أفادت‭ ‬رينو‭ ‬أنها‭ ‬ستدخل‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬بشأن‭ ‬عملية‭ ‬الاندماج‭ ‬التي‭ ‬بإمكانها‭ ‬أن‭ ‬تمنحها‭ ‬قيمة‭ ‬إضافية‭ ‬وتعزز‭ ‬بصمتها‭ ‬الصناعية‭.‬

وانعكس‭ ‬تأييد‭ ‬المستثمرين‭ ‬لهذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬البورصة‭ ‬إذ‭ ‬قفز‭ ‬سهم‭ ‬رينو‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬تداولات‭ ‬منتصف‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بينما‭ ‬سجّل‭ ‬سهم‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭. ‬وستعني‭ ‬الشراكة‭ ‬إنشاء‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعة‭ ‬عالمية‭ ‬لصناعة‭ ‬السيارات‭ ‬وستمنح‭ ‬فيات‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬رينو‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭. ‬وأما‭ ‬رينو،‭ ‬فستتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وخبرتها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الشاحنات‭ ‬والسيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬متعددة‭ ‬الأغراض‭. ‬وحظيت‭ ‬الفكرة‭ ‬بدعم‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬حصة‭ ‬في‭ ‬رينو‭ ‬تبلغ‭ ‬نسبتها‭ ‬15‭ ‬بالمئة،‭ ‬بعدما‭ ‬أكدت‭ ‬فيات‭ ‬أن‭ ‬الاندماج‭ ‬لن‭ ‬يتسبب‭ ‬بإغلاق‭ ‬أي‭ ‬معامل‭ ‬إنتاج‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬الفرنسية‭ ‬سيبيت‭ ‬ندياي‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬«الحكومة‭ ‬تؤيّد‭ ‬(الاقتراح‭…‬)‭ ‬لكن‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬عملية‭ ‬الاندماج‭ ‬هذه‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬التطوير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لرينو‭ ‬وبالطبع‭ ‬موظفيها»‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬لقناة‭ ‬«بي‭ ‬اف‭ ‬ام»‭ ‬التلفزيونية‭ ‬«لدينا‭ ‬شركات‭ ‬كبيرة‭ ‬للغاية،‭ ‬عملاقة،‭ ‬تقام‭ ‬خارج‭ ‬أوروبا‭ ‬ونحتاج‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬عمالقة‭ ‬في‭ ‬أوروبا»‭. ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬رينو‭ ‬جان–دومينيك‭ ‬سينار‭ ‬أبلغ‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬الفرنسي‭ ‬برونو‭ ‬لومير‭ ‬بالمحادثات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬ودعت‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬العامة‭ ‬للعمل‭ ‬(سي‭ ‬جي‭ ‬تي)،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬نقابة‭ ‬عمالية‭ ‬في‭ ‬رينو،‭ ‬الحكومة‭ ‬للمحافظة‭ ‬على‭ ‬أقلية‭ ‬معطّلة‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬اتفاق‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬الاندماج‭ ‬بالتخفيف‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬حصة‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬إذا‭ ‬تشكلت‭.‬

‭- ‬‮«‬مجموعة‭ ‬عالمية‭ ‬متميزة‮»‬‭ -‬

وسادت‭ ‬رينو‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الإرباك‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬توقيف‭ ‬السلطات‭ ‬اليابانية‭ ‬لغصن،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬كذلك‭ ‬رئيس‭ ‬شريكتها‭ ‬اليابانية‭ ‬نيسان‭. ‬ويبيع‭ ‬التحالف،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬كذلك‭ ‬«ميتسوبيشي»،‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬نحو‭ ‬10,8‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬مقارنة‭ ‬بـ»فولكسفاغن»‭ ‬الألمانية‭ ‬و»تويوتا»‭ ‬اليابانية‭ ‬إذ‭ ‬تبيع‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬نحو‭ ‬10,6‭ ‬مليون‭ ‬مركبة‭. ‬

لكن‭ ‬تسري‭ ‬شكوك‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬المجموعة‭ ‬بعد‭ ‬إقالة‭ ‬غصن‭ ‬من‭ ‬رينو‭ ‬ونيسان،‭ ‬بينما‭ ‬تبدو‭ ‬طوكيو‭ ‬منزعجة‭ ‬من‭ ‬ضغوط‭ ‬الجانب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لتعميق‭ ‬التكامل‭.‬

وتملك‭ ‬رينو‭ ‬حصة‭ ‬نسبتها‭ ‬43‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬نيسان،‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬بدورها‭ ‬15‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬شريكتها‭ ‬الفرنسية‭. ‬ورغم‭ ‬تعهدات‭ ‬الطرفين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬على‭ ‬التحالف،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬محللين‭ ‬يشيرون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التوترات‭ ‬قد‭ ‬تدفع‭ ‬رينو‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭.‬

وأفادت‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬أن‭ ‬مشروعها‭ ‬المقترح‭ ‬لرينو‭ ‬قد‭ ‬يثمر‭ ‬عن‭ ‬«مجموعة‭ ‬صناعة‭ ‬سيارات‭ ‬دولية‭ ‬متميزة»‭ ‬بإمكانها‭ ‬بيع‭ ‬8,7‭ ‬مليون‭ ‬سيارة‭ ‬سنويًا‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬الملف‭ ‬التعريفي‭ ‬لعلامتي‭ ‬المجموعتين‭ ‬التجاريتين‭ ‬سيكون‭ ‬«واسع‭ ‬النطاق‭ ‬ومتكاملا‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وسيوفر‭ ‬تغطية‭ ‬كاملة‭ ‬للسوق‭ ‬انطلاقًا‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭ ‬ووصولا‭ ‬إلى‭ ‬(المركبات)‭ ‬واسعة‭ ‬الانتشار»‭.‬

وستتم‭ ‬الشراكة‭ ‬كعملية‭ ‬دمج‭ ‬تحت‭ ‬شركة‭ ‬هولندية‭ ‬بينما‭ ‬سيتم‭ ‬إدراج‭ ‬أسهم‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬بورصات‭ ‬باريس‭ ‬وميلانو‭ ‬ونيويورك‭.‬

وتعرضت‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬لضغوط‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنها‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬شريك‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يواجه‭ ‬القطاع‭ ‬ضغوطا‭ ‬لتعزيز‭ ‬وضعه‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬تراجع‭ ‬الطلب‭ ‬والتحوّل‭ ‬المكلف‭ ‬للسيارات‭ ‬الكهربائية‭.‬

–‭ ‬سيارات‭ ‬كهربائية‭ ‬وذاتية‭ ‬القيادة‭ ‬–

وينظر‭ ‬إلى‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬تأخرت‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬لكن‭ ‬أداءها‭ ‬يعد‭ ‬جيدا‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الشاحنات‭ ‬والسيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬متعددة‭ ‬الأغراض‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

بدروها،‭ ‬حققت‭ ‬رينو‭ ‬تقدما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية‭ ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ضعيفة‭ ‬نسبيا‭ ‬في‭ ‬أميركا‭ ‬الشمالية‭. ‬ولذا،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬الشركتين‭ ‬قد‭ ‬تناسبان‭ ‬بعضهما‭ ‬البعض‭.‬

وقالت‭ ‬«فيات‭ ‬كرايزلر»‭ ‬إن‭ ‬الاندماج‭ ‬سيضع‭ ‬المجموعة‭ ‬الجديدة‭ ‬«في‭ ‬موقع‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالتحول‭ ‬التكنولوجي»‭ ‬نحو‭ ‬المركبات‭ ‬الكهربائية‭ ‬وتلك‭ ‬ذاتية‭ ‬القيادة‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬سرت‭ ‬شائعات‭ ‬بأن‭ ‬رينو‭ ‬مهتمة‭ ‬بفيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬بعدما‭ ‬فقدت‭ ‬الأمل‭ ‬بالاندماج‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬نيسان‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬منافستها‭ ‬الفرنسية‭ ‬«بي‭ ‬إس‭ ‬أيه»‭.‬

وتوقعت‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬أن‭ ‬الاندماج‭ ‬سيدرّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مليارات‭ ‬يورو‭ ‬(5,6‭ ‬مليار‭ ‬دولار)‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬التكاليف‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أنماط‭ ‬التكامل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الميّزات‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬رينو–نيسان–ميتسوبيشي‭.‬

وفي‭ ‬المجموع‭ ‬(مع‭ ‬أخذ‭ ‬نيسان‭ ‬وميتسوبيشي‭ ‬في‭ ‬الحسبان)،‭ ‬قد‭ ‬يثمر‭ ‬الاندماج‭ ‬مع‭ ‬فيات‭ ‬كرايسلر‭ ‬عن‭ ‬إنتاج‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬مركبة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬التفوّق‭ ‬على‭ ‬فولكسفاغن‭ ‬وتويوتا‭.‬