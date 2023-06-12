سوناك يفتح جبهة على جونسون

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

وجّه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطاني‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬الإثنين‭ ‬انتقادات‭ ‬لسلفه‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬ترقية‭ ‬مقرّبين‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭. ‬يوصي‭ ‬رؤساء‭ ‬الوزراء‭ ‬البريطانيون‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايتهم‭ ‬بشكل‭ ‬روتيني‭ ‬بتكريم‭ ‬مساعدين‭ ‬وحلفاء‭ ‬سياسيين‭ ‬أو‭ ‬بترقيتهم‭ ‬وتعيينهم‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭. ‬وأجبر‭ ‬جونسون‭ ‬على‭ ‬التنحي‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬فضائح‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بتدابير‭ ‬الإغلاق‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مفروضة‭ ‬لاحتواء‭ ‬تفشي‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬حفلات‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬تسمية‭ ‬‮«‬بارتي‭ ‬غيت‮»‬‭ (‬Partygate‭).‬

الجمعة‭ ‬نشرت‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭ ‬التي‭ ‬يقترح‭ ‬جونسون‭ ‬منح‭ ‬أصحابها‭ ‬امتيازات،‭ ‬لكنها‭ ‬خلت‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يتوقّع‭ ‬أن‭ ‬تضمّها‭.‬

ومع‭ ‬بروز‭ ‬الخلاف‭ ‬حول‭ ‬القائمة،‭ ‬استقال‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬حلفاء‭ ‬جونسون‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬تشملهم‭ ‬القائمة‭ ‬وهما‭ ‬عضوا‭ ‬البرلمان‭ ‬نادين‭ ‬دوريز‭ ‬ونايجل‭ ‬آدامز‭ ‬الجمعة‭ ‬والسبت،‭ ‬ما‭ ‬يستدعي‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخابات‭ ‬فرعية‭.‬

جونسون‭ ‬شخصيا‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬الجمعة‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬أجبر‭ ‬على‭ ‬التنحي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬مختلف‭ ‬الأحزاب،‭ ‬يصفه‭ ‬بأنه‭ ‬متحيّز‭ ‬قاده‭ ‬خصوم‭ ‬له‭ ‬لتبيان‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬ضلل‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬بارتي‭ ‬غيت‮»‬‭.‬

في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬الإثنين‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬دافع‭ ‬سوناك‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬القائمة‭ ‬التي‭ ‬أعدّها‭ ‬جونسون،‭ ‬متّهما‭ ‬سلفه‭ ‬بأنه‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬نقض‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬رفضت‭ ‬تعيين‭ ‬ثمانية‭ ‬ممن‭ ‬رشّحهم‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬العليا‭. ‬وقال‭ ‬سوناك‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬لست‭ ‬مستعدا‭ ‬للقيام‭ ‬به،‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬عمل‭ ‬صائب‭. ‬وهو‭ ‬إما‭ ‬نقض‭ ‬قرار‭ ‬لجنة‭ ‬هولاك‭ ‬وإما‭ ‬قطع‭ ‬وعود‭ ‬لأشخاص‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لست‭ ‬مستعدا‭ ‬للقيام‭ ‬بذلك‭. ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬عمل‭ ‬صائب،‭ ‬ولا‭ ‬ضير‭ ‬في‭ ‬ألا‭ ‬يروق‭ ‬للبعض‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

لجنة‭ ‬التعيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬‮«‬هولاك‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬الترشيحات‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬ثمانية‭ ‬مرشحين‭ ‬اقترح‭ ‬جونسون‭ ‬أسماءهم،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬كشف‭ ‬هوياتهم‭.‬

لاحقا‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬سوناك‭ ‬‮«‬غير‭ ‬صحيح‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‮»‬‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أو‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬حذفوا‭ ‬أسماء‭ ‬من‭ ‬قائمة‭ ‬جونسون‭.‬