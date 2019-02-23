سومو تبيع الخام الثقيل بعلاوة مرتفعة وخبير لـ (الزمان) : إعادة تقويم الهياكل الإدارية خطوة نحو معالجة المشكلات والحد من الفساد

بغداد – قصي منذر

عزا خبير نفطي سبب بيع الخام الثقيل بعلاوة مرتفعة عن السابق الى اعادة تقويم ادارة القطاع واجراء تغييرات في الهياكل الادارية كخطوة لمعالجة المشكلات والحد من ظاهرة الفساد وهدر الاموال . وقال بيوار خنس لـ (الزمان) امس ان (اجراء التغييرات في الهياكل الادارية في وزارة النفط قطعت الطريق امام هدر الاموال والفساد الذي كان يحدث في بعض العقود، وجاء ذلك بعد المطالبات من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية وبعض المسؤولين بضرورة اجراء معالجات حقيقية في هذا القطاع المهم لان اكثر من 90 بالمئة من واردات العراق تأتي من النفط). واضاف ان (بيع النفط الثقيل بأسعار اعلى من السابق يأتي بعد مراجعة العقود المبرمة وخلال الكشف عن بيع احدى الشركات نفط العراق بالكامل بموجب عقود وقعت مع 34 شركة اجنبية) ، مشيرا الى ان (اجراء التغييرات في مفاصل الوزارة يسهم بأعادة تقويم الادارة وخطوة نحو معالجة المشكلات التي انعكست بشكل سلبي على عمليات بيع النفط وابرام العقود) ، معربا عن امله في ان (يسهم ذلك في تحسين الادارة وبيع النفط باسعار اعلى مما هو موجود حاليا)، لافتا الى (حاجة العراق الى شخصيات كفوءة تحسن ادارة ملف النفط للحفاظ على الاموال التي يحتاجها في اعادة اعمار المدن وتغطية عجز الموازنات الذي بدا يرتفع بشكل ملحوظ عند اقرار الموازنة السنوية). وبشأن اوضاع النفط عالميا اكد خنس ان (المناورات التي تحدث في مضيق هرمز اذا ما يتم قطع امدادات ايران الى السوق العالمية ستلجا طهران الى زيادة الضغط على المضيق الذي يعد الممر الرئيس للدول المصدرة للنفط وخاصة العراق والكويت). واشار الى ان (المنطقة بحاجة الى الاستقرار لينعكس ذلك على ثبات اسعار النفط). وباعت شركة تسويق النفط الوطنية سومو مليون برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في 31-27 آذار بعلاوة أعلى من العطاء السابق. وقالت مصادر تجارية أن (الشحنة بيعت إلى تشاينا أويل بعلاوة 1.50-1.40 دولارا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا) واضافت إن (سومو لم تخصص أي كمية من خام البصرة الثقيل إلى أصحاب عقود الخدمة الفنية وإن ذلك يعني أنه ليس لدى أي شركة باستثناء سومو شحنات تعيد بيعها في السوق الفورية). وتسببت العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا وتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أيضا في شح إمدادات الخام الثقيل عالميا.وباعت سومو في العطاء السابق مليوني برميل من خام البصرة الثقيل للتحميل في آذار إلى إس.كيه إنرجي بعلاوة 1.10 دولار للبرميل فوق سعر البيع الرسمي للخام إلى آسيا. وكان الوزير ثامر الغضبان قد اصدر أمرا وزاريا ينص على إجراء المناقلة في مناصب الوكلاء وعدد من المدراء العامين بناءً على ما تقتضيه متطلبات العمل والمصلحة العامة . وقالت الوزارة ان (حجم المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتق الوزارة والعاملين في القطاع النفطي في دعم التنمية الاقتصادية يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة تساعد على دفع عجلة العمل والإنتاج الى الإمام من خلال دعم وإسناد الجهد الوطني وذلك بتوفير متطلبات ظروف العمل السليمة فضلاً عن تعزيز دورهم في عملية إدارة القطاعات الحيوية بفعالية ومهنية ومسؤولية) واضافت ان (الأمر الوزاري الذي يقضي بالمناقلة في مناصب وكلاء الوزارة والتغييرات في بعض مناصب ومسؤوليات الدوائر إنما هو إجراء طبيعي يأتي في إطار رؤية القيادة الجديدة في تنشيط القطاعات المعنية عبر التعاطي المهني والفني وما تقتضيه المسؤولية الوطنية والأخلاقية في إناطة المسؤوليات والمناصب الى من يستحقها بعيداً عن الحسابات الأخرى والتأكيد على العمل الجاد للارتقاء بمستوى أدائهم مع ما يتوافق وينسجم مع النهج الذي اختطته الوزارة من خلال وضع برامج وخطط طموحة تهدف الى النهوض بهذا القطاع الحيوي وتنميته وتنشيطه).