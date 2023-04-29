المرسومي: 40 ألف برميل تهرّب يومياً عبر الصهاريج بعد إيقاف صادرات الإقليم

سومو تباشر توقيع العقود مع الشركات النفطية تنفيذاً للإتفاق بين بغداد وأربيل

بغداد – قصي منذر

كشف خبير اقتصادي ،عن نشاط في عمليات تهريب النفط عبر الصهاريج خلال الاسابيع الماضية بعد توقف صادرات اقليم كردستان. وقال الخبير نبيل المرسومي في بيان امس ان (توقف صادرات كردستان من النفط ،دفع الى ايقاف عمل الشركات ،لكنه نشط تهريب النفط عبر الصهاريج بواقع يصل الى 40 الف برميل يوميا خلال الاسابيع الثلاثة الماضية). وباشرت شركة تسويق النفط سومو التابعة لوزارة النفط،بتوقيع العقود مع الشركات التي تشتري نفط اقليم كردستان ، تمهيدا لاستئناف اتفاق التصدير.

تصدير النفط

وقال عبد الغني في تصريح امس إن (الحكومة وصلت الى المراحل الأخيرة من تنفيذ الاتفاق مع أربيل بشأن استئناف تصدير النفط من الاقليم)، واضاف ان (شركة تسويق النفط تكفلت بعملية تسلم وتصدير النفط من الإقليم ،وهي الآن بصدد توقيع العقود مع الشركات التي تشتري النفط)، مؤكدا انه (سيتم في الأيام القريبة ،الإعلان عن استئناف تصدير النفط). وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق ، الاتفاق على استئناف تصدير نفط الاقليم.وقال السوداني خلال مؤتمر مشترك مع رئيس حكومة الاقليم مسرور البارزاني انه (على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر)، واضاف ان (الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل المركز والاقليم ،لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها الى حلول). وكشفت الوزارة ، كمية الغاز المستثمر بحقلي الحلفاية وعكاز.وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد أن (ملف الغاز معقد ويحتاج إلى دعم واستثمارات وتكنولوجيا حديثة، وهو من أولويات الحكومة والذي انعكس على التعجيل بالتعاقدات والاستثمار وتفعيل الحقول الغازية)، واشار الى ان (الشهر الماضي شهد افتتاح جزء من حقل الحلفاية والذي يوفر 160 مقمق من الغاز وتم تشغيل محطة كهرباء الحلفاية في ميسان والتي انتجت 1400 ميغاواط، كما تم تشغيل حقل عكاز بعد توقفه لسنوات بالجهد الوطني، وتم تشغيل 4 وحدات وفرت 60 مقمق ونطمح للوصول الى 180 مقمق).

معدلات جيدة

مؤكدا ان (الوزارة تتحرك للاتفاق مع إحدى الشركات العالمية تطوير هذا الحقل والوصول لمعدلات جيدة تصل إلى 300 مقمق)، واستطرد بالقول ان (الوزارة ستطلق قريباً جولة تراخيص سادسة التي ستتضمن تراكيباً هايدوكاربونية في المناطق الغربية التي ستعزز الانتاج الوطني من الغاز)، ولفت الى ان (النفط يطمح بعد تلبية الحاجة المحلية من الغاز الى تصدير الفائض والدخول لسوق الغاز العالمي)، ومضى الى القول ان (الوزارة تجهز وزارة الكهرباء بكميات لا تقل عن 1500 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز)، واضاف (اننا نعمل على الاستثمار الأمثل للغاز)، وبشأن مشروع النبراس، أشار إلى أن (المشروع ،هو أحد المشاريع التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة وشركة شل، والذي سيحول العراق الى بلد مهم في هذه الصناعة)، واكد ان (صناعة البتروكيمياويات تعتمد على الغاز كمادة أسـاسية للتصنيع).