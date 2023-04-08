سومر السينمائي في عدد جديد

بغداد – فائز جواد

عن مهرجان سومر السينمائي الدولي صدر العدد الأول من مجلة سومر السينمائي و هي مهتمة بالنقد السينمائي بما تضمه من دراسات ومقالات.وقد تضمن العدد الأول كلمة رئيس التحرير نزار شهيد الفدعم بعنوان حاصر حصارك وكتب الاكاديمي صباح ياسين عن موضوع الاعلام والسينما مقاربة فكرية في التنافس والتكامل وموضوع وتجليات الصورة الفنية في اعمال عباس كيارستمي الشعرية والسينمائية للناقد السينمائي حمادي جيروم وموضوع الجلادون يموتون أيضا حيرة السؤال عن المصير للناقدة السينمائية ناهد صلاح وممكنات الوسيط المرئي في السينما والتلفزيون للاكاديمي صالح الصحن ودراما المكان لياسر تركي وفي النقد السينمائي كتب نزار شهيد الفدعم وزارة الثقافة تطلق فيلم المسرات والاوجاع بعد 12 عاما من إنجازه وكتب الناقد السينمائي والشاعر هادي ياسين عن فيلم سكة الحديد بينما تناول حنا يوخنا في مقاله النقدي فيلم كل شيء هادئ على الجبهة الغربية وفيلم الشقراء وعن سينما الشباب كتب الناقد كاظم سلوم أفلام قصيرة مميزة لشباب سينمائي واعد وعن سينما المراءة كتبت الناقدة السينمائية أمل ممدوح عن فيلم بلوغ بعنوان خمسة نساء مغادرات الى الذات وهناك تقرير مطول عن مهرجان دهوك السينمائي الدورة التاسعة وتقرير شامل عن مهرجان العين السينمائي بدورته الأخيرة كتبه حميد العامري وعن الدورة الأولى من مهرجان سومر السينمائي هناك تقرير بعنوان التحديات والمستقبل المجهول وعن ثقافة المرض كتب المخرج والطبيب بوشعيب المسعودي واستضافة الصفحة الأخيرة نائب رئيس تحرير الجمهورية المصرية الناقد السينمائي ومدير مهرجان الغردقة للشباب الأستاذ قدري الحجار .