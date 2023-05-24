سومر السينمائية في عدد جديد

بغداد – فائز جواد

صدر العدد الثاني من مجلة سومر السينمائية الكترونيا،وضم مواضيع عدة منها: محاولة أولية للبحث عن ريادة عربية رضا الاعرجي وكتب مالك خوري عن النخبوية الليبرالية ،قراءة مغايرة لـ”جعفر العمدة” ، وقوة الاحلام “المؤدلجة” وعن سيرجي بارجانوف كتب علي كامل الجزء الاول من سيرة فنية وحياتية .وشاركت الناقدة السينمائية ناهد صلاح بموضوع 13 يوم لاتعرف الخوف وكتب ناجح حسن عن فيلم فرحة وكتب حميد عقبي عن جسد المرأة في السينما الإيرانية،وتناول الكاتب محمد خضير فيلم بيردمان وشاركت الاعلامية فضيلة بودرويش بمقال عنوانه عن السينما الجزائرية نتحدث وعن مسلسل كيلوباترا المنتج من نتفليكس شارك الناقد خليل حنون بموضوع الترويج لفكرة وفرضها وكتب احمد عزة عن الدراما والعالم وكتبت الناقدة هدى جعفرعن ثلاثة أطفال في قائمة شندلر وتنول احمد ثامر فيلم في انتظار البرابرة وعن دراما رمضان كتب صالح الصحن قبل ان نكتب قراءة في دراما رمضان ,كتبت عواطف نعيم في حضور الدراما وغياب الهدف وكتب رضا المحمداوي (على شاشة التلفزيون ميلودراما هجينة) وفي الصفحة الاخيرة كتب قدري النجار عن نجوم رمضان اضافة الى افتتاحية رئيس التحرير نزار شهيد الفدعم الذي عنونها (في

عالم اليوم تتلاشى الحدود بين السينمائي والتلفزيوني)