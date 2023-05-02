سومريات تختتم مهرجان الربيع

الموصل – محمد جبار

قدمت فرقة سومريات بقيادة المايسترو علاء مجيد الاثنين الماضي عرضا فنيا موسيقيا على خشبة مسرح الجامعة الكبير بجامعة الموصل فعاليات مهرجان الربيع بمدينة الموصل.

واطربت حناحر وأنامل فرقة سومريات الجمهور بتقديم عروض وقطع موسيقية منفردة واغاني من التراث الموصلي والبغدادي ، بالإضافة لمجموعة من انغام لروادها الأغنية العربية.

و قال مجيد في تصريح(ان الفرقة من خلال أعمالها الفنية المتنوعة تهدف لإيصال رسالة محبة و تحرر وتمدن وطمئنينة للمجتمع العراقي والعالم كافة) ، مؤكداً ان المرأة العراقية تمتلك الكثير من المواهب ولها ابداعاتها وخيالها بالجانب الجمالي والأبداعي والموسيقي، متوقــــعاً ان تكون هذه الفرقة الأولى في الثقافة العراقية والعربية” .