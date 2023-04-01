سوق الگما في عرعر يشهد حركة ونشاطاً تجارياً

كربلاء – الزمان

يشهد سوق الفقع الگما في مدينة عرعر بمنطقة الحدود العراقية السعودية انتعاشا لافتًا، في حركة البيع والشراء ، وسط إقبال متزايد من المواطنين والسياح من دول الخليج العربي، لشراء گما منطقة الحدود الشمالية الذي يتوفر بأنواع متعددة، وينتشر في أماكن صحراوية مختلفة، ويُعد من ألذّ وأثّمن أنواع الفطريات الصحراوية، بهذه الفترة من العام .

وأوضح أحد باعة الفقع ( الگما ) أن (السوق شهد كميات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين من العرض، والطلب وسيستمر في التزايد خلال هذا الشهر حتى نهاية الموسم)، مبينا أن (الأسعار تتراوح بنظام المزايدات، حيث يتراوح سعر الكيس الواحد من الفقع (الگما) الذي يزن 10 كيلو غرامات ما بين 800 إلى 1500 ريال سعودي، وذلك حسب حجم الفقع ونوعه، ورائحته ، وحداثة استخراجه من الأرض ونحو ذلك) .وأشار إلى أن (سوق الفقع ( الگما ) بالحدود الشمالية وخاصة بعرعر من أكبر أسواق الفقع بالمملكة وذلك لكثرة ووفرة الفقع / الكمال بالمنطقة)، مؤكداً أن (موسم الفقع أتاح للشباب من كافة الأعمار ، استثمار الفرصُ الموسمية التجارية النشطة ، بهدف زيادة دخلهم وإشغال وقت فراغهم ، وذلك من خلال شراء الفقع بكميات كبيرة بـ الجملة عند نزوله للسوق ، ومن ثم تجزئته وبيعه بالتفريد بعد تنظيفه وفرزها حسب أنواعه وأحجامه ، كما امتهن بعض الشباب عملية بيع الفقع بالمزايدات ويسمى بـ الدلال حيث يأخذ نسبة محدده من السعر مقابل بيعه للمتسوقين). وبيّن المواطن مرضي مرجي أن (عملية البحث عن الفقع أو ما تسمى بالعامية لقط الفقع تحتاج إلى صبر وخبرة للوصول إلى المكان الذي ينتشر فيه ويستدل عليه عن طريق نبات الرقروق الذي يظهر الفقع بالقرب منه، مع التركيز على فترة شروق الشمس أو عند غروبها لأنه في هذين الوقتين تكون تشققات الأرض أكثر وضوحًا، فيسهل العثور عليها وإخراجها من الأرض). وتشتهر المنطقة بأنواع مختلفة مثل الخلاسي، ذي اللون الأحمر الغامق، ويمتاز بصلابة قشرته، وأغلى سعرا وألذ طعمًا، كما يتميز الزبيدي بلونه الأبيض ورائحته المتميزة، والنوع الثالث يسمى الحباء أو الجباء ويعدّ الأقل سعرا.