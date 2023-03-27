سوق اللوحات القديمة تلقى رواجا من باريس إلى نيويورك

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تستقطب‭ ‬سوق‭ ‬اللوحات‭ ‬القديمة‭ (‬بين‭ ‬القرنين‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬والتاسع‭ ‬عشر‭) ‬في‭ ‬باريس‭ ‬ولندن‭ ‬ونيويورك‭ ‬هواة‭ ‬جمع‭ ‬جدداً‭ ‬تراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬و50‭ ‬عاماً،‭ ‬ينجذبون‭ ‬إلى‭ ‬نوع‭ ‬فنّي‭ ‬يختبرون‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ “‬العودة‭ ‬بالزمن‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬قابلتهم‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ويقول‭ ‬لوي‭ ‬دو‭ ‬بيزير،‭ ‬رئيس‭ ‬معرض‭ ‬باريس‭ ‬للرسم‭ ‬الذي‭ ‬يختتم‭ ‬أعماله‭ ‬الإثنين،‭ ‬إن‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المالي‭ ‬أو‭ ‬القانوني‭ ‬الذين‭ ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬ينخرطون‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي،‭ “‬اكتشف‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منهم‭ ‬شغفه‭ ‬في‭ ‬اقتناء‭ ‬اللوحات‭ ‬القديمة‭ ‬بفضل‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬خلال‭ ‬فترات‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬المرتبطة‭ ‬بجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭”.‬

وتؤكد‭ ‬إيلين‭ ‬ريهال‭ ‬من‭ ‬دار‭ ‬كريستيز‭ ‬في‭ ‬باريس‭ “‬لاحظنا‭ ‬أنّ‭ ‬بعض‭ ‬هؤلاء‭ ‬اشتروا‭ ‬لوحات‭ ‬بملايين‭ ‬اليورو‭”.‬

ويشير‭ ‬دو‭ ‬بيزير،‭ ‬وهو‭ ‬تاجر‭ ‬قطع‭ ‬فنية‭ ‬باع‭ ‬لوحة‭ ‬ليوهان‭ ‬هانريش‭ ‬فوسلي‭ (‬القرن‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭) ‬لأحد‭ ‬هواة‭ ‬الجمع‭ ‬الجدد،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهواة‭ ‬الساعين‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ “‬لوحة‭ ‬ثمينة‭ ‬نادرة‭” ‬لعرضها‭ ‬في‭ ‬قاعات‭ ‬الجلوس‭ ‬لديهم،‭ “‬يُبدون‭ ‬اهتماماً‭ ‬بروحية‭ ‬الرسم‭ ‬الذي‭ ‬يُرجعهم‭ ‬إلى‭ ‬الفترة‭ ‬التي‭ ‬أُنجز‭ ‬خلالها‭ ‬العمل‭”.‬

وفي‭ ‬نيويورك،‭ ‬يعشق‭ ‬دومينيكو‭ ‬لانزارا‭ (‬36‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬استثماري‭ ‬أميركي‭ ‬كبير،‭ ‬اللوحات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بمدرسة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الرفائيلية‭. ‬ويوضح‭ ‬بشغف‭ ‬أنّ‭ ‬مجموعته‭ ‬تضم‭ “‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬رسماً‭ ‬معظمها‭ ‬لرسامين‭ ‬إيطاليين‭ ‬وتعود‭ ‬إلى‭ ‬القرنين‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬والثامن‭ ‬عشر‭”‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬أثرى‭ ‬مجموعته‭ ‬أخيراً‭ ‬بلوحات‭ ‬ألمانية‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭”.‬

العودة‭ ‬بالزمن‭”‬

ويضيف‭ “‬إنّ‭ ‬جمع‭ ‬هذه‭ ‬اللوحات‭ ‬هو‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليّ‭ ‬طريقة‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬الواقع،‭ ‬إذ‭ ‬أُصبحُ‭ ‬محاطاً‭ ‬بقطع‭ ‬توهمُني‭ ‬بأنني‭ ‬عُدت‭ ‬عبر‭ ‬الزمن‭”.‬

ويشعر‭ ‬لانزارا‭ ‬بالحاجة‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ “‬العمل‭ ‬بصيغته‭ ‬المادية‭ ‬وإلى‭ ‬ملمسه‭ ‬وإشارات‭ ‬الزمن‭ ‬المرتبطة‭ ‬به‭ ‬والتي‭ ‬تعطيه‭ ‬قيمةً،‭ ‬لا‭ ‬الفن‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬عالماً‭ ‬افتراضياً‭ ‬يمكن‭ ‬تغيير‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬فيه‭”.‬

وفي‭ ‬معرض‭ ‬الرسم،‭ ‬تشير‭ ‬ناتالي‭ ‬موت‭ ‬ماسلينك،‭ ‬وهي‭ ‬صاحبة‭ ‬صالة‭ ‬عرض،‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬بين‭ “‬مَن‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬نادرة‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬العصر‭ ‬الذي‭ ‬تعود‭ ‬إليه‭”‬،‭ ‬و‭”‬أولئك‭ ‬الساعين‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬لوحة‭ ‬عن‭ ‬موضوع‭ ‬محدد‭”.‬

وتضيف‭ “‬يكونون‭ ‬مستعدين‭ ‬لإنفاق‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬رسم‭ ‬ويبدون‭ ‬قلقاً‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬أصالته،‭ ‬ويعلّقون‭ ‬اللوحات‭ ‬على‭ ‬الجدران‭”‬،‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الأكبر‭ ‬سنّاً‭ ‬الذين‭ ‬يحتفظون‭ ‬بكنوزهم‭ ‬داخل‭ ‬صناديق‭.‬

ويجمع‭ ‬إدوار‭ ‬فينيو‭ (‬53‭ ‬عاماً‭) ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬كان‭ “‬في‭ ‬العاشرة،‭ ‬قطع‭ ‬السعادة‭ ‬هذه‭ ‬التي‭ ‬تزن‭ ‬بضع‭ ‬غرامات‭” ‬مع‭ ‬تفضيله‭ “‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬رسوم‭ ‬الخيول‭”.‬‭ ‬ويشير‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬وأحد‭ ‬محبّي‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬إلى‭ “‬أنّ‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬جمع‭ ‬اللوحات‭ ‬القديمة‭ ‬يمثلون‭ ‬طلاباً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الفن‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ “‬أعمارهم‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬20‭ ‬و30‭ ‬عاماً،‭ ‬ويملكون‭ ‬موارد‭ ‬قليلة،‭ ‬فيما‭ ‬يشترون‭ ‬رسومات‭ ‬مقابل‭ ‬بضع‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬اليورو‭”.‬

ويقول‭ “‬إن‭ ‬الحجر‭ ‬الصحي‭ ‬أتاح‭ ‬لهم‭ ‬اكتشاف‭ ‬رسامين‭ ‬صغار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬الالكترونية‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬ألاحظ‭ ‬ما‭ ‬ينشرون‭ ‬عبر‭ ‬انستغرام‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬لرسوم‭ ‬يبحثون‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬السلع‭ ‬المستعملة‭ ‬وفي‭ ‬المعارض‭ ‬الباريسية‭”.‬

ويستخدم‭ ‬دومينيكو‭ ‬لانزارا‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬هواة‭ ‬جمع‭ ‬آخرين‭ “‬في‭ ‬لندن‭ ‬وباريس‭”.‬

ويقول‭ “‬نجري‭ ‬أبحاثاً‭ ‬في‭ ‬قواعد‭ ‬البيانات،‭ ‬ونتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬أسعار‭ ‬الرسوم‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬عندما‭ ‬نرصد‭ ‬قطعة‭ ‬ونعجز‭ ‬عن‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬الموجودة‭ ‬فيه،‭ ‬نتواصل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬الأشخاص‭ ‬هناك‭ ‬ليطّلع‭ ‬شخصياً‭ ‬على‭ ‬العمل‭”.‬

أما‭ ‬التاجر‭ ‬إيمانويل‭ ‬مارتي‭ ‬دو‭ ‬كامبيار،‭ ‬فيرى‭ ‬أنّ‭ ‬سوق‭ ‬اللوحات‭ ‬القديمة‭ ‬والشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لا‭ ‬يتماشيان‭.‬

ويقول‭ ‬إنّ‭ “‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬هي‭ ‬وسائل‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬بأسعار‭ ‬منخفضة،‭ ‬لكن‭ ‬لن‭ ‬يُباع‭ ‬قط‭ ‬عمل‭ ‬للرسام‭ ‬الإيطالي‭ ‬كاناليتو‭ ‬كلوحة‭ ‬تُقدَّر‭ ‬بمئات‭ ‬آلاف‭ ‬اليورو،‭ ‬عبر‭ ‬انستغرام‭ ‬مثلاً‭”.‬

ويعتبر‭ ‬سيباستيان‭ ‬كاسل‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬يرتاد‭ ‬باستمرار‭ ‬معارض‭ ‬الرسم‭ ‬أنّ‭ ‬المسألة‭ ‬تتعلق‭ ‬بـ‭”‬الثقة‭”.‬

ويرى‭ ‬أنّ‭ ‬استخدام‭ ‬الإنترنت‭ “‬عملي‭” ‬لكن‭ “‬ينبغي‭ ‬دائماً‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬الرسم‭ ‬قبل‭ ‬شرائه،‭ ‬وعندها‭ ‬نكتشف‭ ‬أمراً‭ ‬مذهلاً‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬ورقة‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬عام‭ ‬شهدت‭ ‬على‭ ‬العصور‭ ‬كلّها،‭ ‬فهذه‭ ‬تجربة‭ ‬يغوص‭ ‬فيها‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬وتفتح‭ ‬أبواباً‭ ‬كثيرة‭”.‬