سوق الفنون بلغت 67.8 مليار دولار بالرغم من أجواء الحرب

جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬نمت‭ ‬سوق‭ ‬الفن‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2021،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اقتصادي‭ ‬ضبابي‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمتها‭ ‬67‭,‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ “‬آرت‭ ‬بازل‭/‬يو‭ ‬بي‭ ‬اس‭” ‬الثلاثاء‭. ‬وارتفعت‭ ‬مبيعات‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬العالمية‭ ‬بنسبة‭ ‬3‭%‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مقارنة‭ ‬بعام‭ ‬2021،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬مستوى‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬اضطراب‭ ‬السوق‭ ‬بشدة‭ ‬مثل‭ ‬بقية‭ ‬قطاعات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭. ‬ويشير‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬2022‭ ‬يمكن‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬عام‭ ‬الاختلاف‭”. ‬وأتى‭ ‬نمو‭ ‬السوق‭ ‬مدفوعاً‭ ‬خصوصاً‭ ‬بمبيعات‭ ‬المنتجات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬بينما‭ ‬انخفضت‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬الرئيسي‭ ‬للصين‭ ‬وهونغ‭ ‬كونغ‭ ‬بسبب‭ ‬السياسات‭ ‬المتشددة‭ ‬لمكافحة‭ ‬تفشي‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭. ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يؤكد‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬‭”‬السوق‭ ‬الأميركية‭ ‬تعافت‭ ‬بقوة،‭ ‬لتحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭” ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الفن‭ ‬العالمية‭. ‬ورغم‭ ‬الضبابية‭ ‬السائدة،‭ “‬بقي‭ ‬هواة‭ ‬الجمع‭ ‬متمسكين‭ ‬بالسوق‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬هذا‭ ‬النمو‭ ‬الحذر‭ ‬بمواجهة‭ ‬الضبابية‭ ‬العميقة‭ ‬يشهد‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬سوق‭ ‬الفنون‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬ويعطي‭ ‬مبررات‭ ‬للاقتناع‭ ‬بقدرتها‭ ‬على‭ ‬الصمود‭”. ‬ويلاحظ‭ ‬نواه‭ ‬هوروفيتز،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمؤسسة‭ “‬آرت‭ ‬بازل‭” ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬معارض‭ ‬الفن‭ ‬المعاصر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأقامت‭ ‬مقراً‭ ‬أيضاً‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬الأرقام‭ ‬تتحسن‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الفن‭ ‬الرقمي،‭ ‬رغم‭ ‬الانخفاض‭ ‬الحاد‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تعزز‭ ‬نتائج‭ ‬هذه‭ ‬الشريحة‭. ‬ويشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬شعبية‭ ‬الفن‭ ‬الرقمي‭ ‬والأفلام‭ ‬والفيديو‭ ‬زادت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬من‭ ‬1‭%‬‭ ‬من‭ ‬المبيعات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬5‭%‬‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭”. ‬يقول‭ ‬هوروفيتز‭ ‬إن‭ ‬الفن‭ ‬الرقمي‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬تكنولوجيا‭ “‬ان‭ ‬اف‭ ‬تي‭” (‬شهادات‭ ‬رقمية‭ ‬لتوثيق‭ ‬أصالة‭ ‬المحتوى‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬شهدت‭ ‬طفرة‭ ‬قوية‭ ‬قبل‭ ‬حوالى‭ ‬عامين‭) “‬مسؤولة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬وتظهر‭ ‬كيف‭ ‬تستمر‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬التطور‭ ‬والتكيف‭”.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أنفق‭ ‬جامعو‭ ‬التحف‭ ‬الأثرياء‭ ‬مبالغ‭ ‬تفوق‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أنفقوها‭ ‬قبل‭ ‬الجائحة،‭ ‬ويتطلعون‭ ‬بإيجابية‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ “‬مع‭ ‬خطط‭ ‬إنفاق‭ ‬قوية‭”.‬

وفقاً‭ ‬لهذا‭ ‬الاستطلاع،‭ ‬توقع‭ ‬77‭% ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأثرياء‭ ‬نمو‭ ‬السوق‭. ‬وأبدى‭ ‬معظمهم‭ ‬نية‭ ‬لشراء‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬