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سوق الصدرية وأم كلثوم – زيد الحلي

تمضي ايام الشهر الفضيل ، مسرعة ، ذقنا خلالها حلاوة الإيمان ، وعرفنا حقيقة الصيام … ها هو رمضان يلملم حقائبه ويتهيأ للرحيل ، كان ضيفاً يؤلف بين القلوب ويهذب النفوس .. وشخصيا ، لي مع رمضان حكايات في السفر الماضي ، ويقف على هرم تلك الحكايات ” سوق الصدرية ” في سنوات بغداد الماضية .. كان أهم مراكز التسوّق اليومي للأهالي، وتزداد هذه السوق رونقاً وبهاءً خلال شهر رمضان المبارك. والبغداديون متعلقون بهذه السوق الواقعة في قلب الرصافة، بشكل عجيب ، ولا أعتقد أن رب أسرة واحدة لم يزر منطقة الصدرية وسوقها الشهيرة ، بدهاليزها وازقتها الضيقة…. انها منطقة تسوّق واسعة، تجد العائلة فيها كل ما تريد من (لبن أربيل) مروراً بلحم الضأن… وما تشتهي النفس من طيب الفاكهة والخضروات الطازجة! ما يميز هذه المنطقة ان معظم ساكينها هم أصحاب المحلات في سوقها.. فتراهم يبكرون في رفع أبواب أرزاقهم ويبقون داخلها حتي يقترب الفجر، بل إن هناك محال كانت تفتح ليل نهار! ولم يكن غريباً، أن نجد فاكهة الشتاء متوفرة، في الصيف والعكس أيضاً ، واذا ما اشتهيت يوماً أن تأكل (هريسة بالدهن) فما عليك سوي المرور علي (الحاج حمودي) بجراويته، متقنة اللف ، أو رغبت بأكل (القيمر بالدبس) فها هي (أم رزوقي) ترحب بك بكلمة (يمّه) فتقضم لفتك بلذة مع احتساء شاي (أبو ظافر) أما اذا حلمت بالأمس، بأن يكون افطارك (فشافيش) أو (حلوّلوّ) فعليك أن تبكر، والا فان (عواد) يعتذر منك، لأنه يبدأ برمي الماء علي جمر موقده… ايذاناً بانتهاء عمله الذي بدأ باكراً…. الساعة الرابعة فجراً!! البطيخ والرقي والعنب وسائر أنواع الفاكهة رضعت من تربة العراق…. طعمها ليس مثله طعم… (الطماطة) في سوق الصدرية، بمثابة تفاح لبناني والفجل الأحمر ياقوت في خاتم اصبع غض لفتاة في الخامسة عشرة من العمر… والتمور بأصنافها، المتعددة، بعضها معلبة بــ( كيشة) من الجلد او ( حلانة) من الخوص وأخرى افترشت بغنج في سلال عريضة من السعف، في واجهة المحلات ويترأى لك عسل التمر يسيل، رقراقاً ، رائقاً، يجعلك تشتري…. فالتمر والعراقي شريان ووريد ، أما الكاهي والجرك وكعك الدهن و(الشكرلمه) والبقصم والحلاوة والبقلاوة والزلابية، فكلها معمولة من طحين حبوب (صابربك) العراقية معجونة بدهن الحر! لم أجد اليوم عند مروري ما ذكرت…. حيث اضحت مجموعة من دكاكين تعج بكل ما هو مستورد… حتي الرقي .

الوجوه ليست وجوه الأمس… الترحيب بك يشوبه حذر واضح..

سوق (الصدرية) الان يتماهى مع ام كلثوم في اغنيتها الشهيرة ( حسيبك للزمن )… فهل غيره الزمن .. أم نحن الذين غيرنا الزمن؟

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