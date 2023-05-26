سوق الأفلام في مهرجان كان يحقق نسبة مشاركة قياسية

كان‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حقق‭ ‬سوق‭ ‬الأفلام،‭ ‬وهو‭ ‬المنصة‭ ‬التجارية‭ ‬لمهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي،‭ “‬مشاركة‭ ‬قياسية‭” ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬مهني‭ ‬معتمد‭.‬

وكان‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬أسس‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1959‭ ‬ليكون‭ ‬بمثابة‭ ‬ملتقى‭ ‬للمنتجين‭ ‬والموزعين‭ ‬والمصدرين‭ ‬والمستوردين،‭ ‬افتُتح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬انطلاق‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬واختُتم‭ ‬الأربعاء‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬إلى‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬المفوض‭ ‬للسوق‭ ‬غيّوم‭ ‬اسميول‭ ‬إن‭ “‬السوق‭ ‬حطم‭ ‬رقماً‭ ‬قياسياً‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لناحية‭ ‬الحضور،‭ ‬إذ‭ ‬سُجّل‭ ‬مجيء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬مهني‭ ‬مُعتمد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة،‭ ‬محطّماً‭ ‬بذلك‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬السابق‭ ‬البالغ‭ ‬12500‭ ‬شخص‭ ‬للعام‭ ‬2019‭”.‬

وأضاف‭ “‬تجاوزنا‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تُسجّل‭ ‬قبل‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬وهذا‭ ‬مؤشر‭ ‬ممتاز‭”.‬

وكان‭ ‬السوق‭ ‬استقبل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬حوالى‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬مهني‭.‬

وأشار‭ ‬اسميول‭ ‬إلى‭ ‬انّ‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الحضور‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ “‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المهنيين‭ ‬الذي‭ ‬أتوا‭ ‬من‭ ‬آسيا‭ ‬وإفريقيا‭”‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ “‬عودة‭ ‬مهنيين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬كالمغرب‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭”‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الهند‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت،‭ “‬عززت‭ ‬مشاركتها‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭”.‬

وكانت‭ ‬إسبانيا‭ ‬ضيف‭ ‬الشرف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مع‭ ‬حضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬مهني‭ ‬منها،‭ ‬واستفادت‭ ‬تالياً‭ “‬من‭ ‬ظهور‭ ‬كبير‭ ‬بفضل‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬التقديمية‭ ‬المميزة‭ ‬للأعمال‭ ‬أو‭ ‬المشاريع‭”.‬

وأكّد‭ ‬اسميول‭ ‬أنّ‭ ‬سوق‭ ‬الأفلام‭ “‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬التصدّي‭ ‬للتراجع‭ ‬الذي‭ ‬يشهده‭ ‬إنتاج‭ ‬الأفلام‭ ‬أو‭ ‬نسب‭ ‬ارتياد‭ ‬دور‭ ‬السينما‭” ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان،‭ ‬ولكنّه،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬إسبانيا،‭ “‬يجعل‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬اجتذاب‭ ‬أعمال مستقبلية‭ ‬وإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭”.‬

ولم‭ ‬يعلن‭ ‬اسميول‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬الدولة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬ضيف‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الأفلام‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬مشيراً‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬انها‭ ‬ستكون‭ “‬دولة‭ ‬أوروبية‭” ‬أيضاً‭.‬