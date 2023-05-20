سوسييداد يفسد أفراح برشلونة وفياريال يبقي على آماله بدوري الأبطال

مدريد (أ ف ب) – أفسد ريال سوسييداد فرحة برشلونة بالاحتفال بفوزه بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم أمام جماهيره على ملعبه “كامب نو” بفوزه عليه 2-1 السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وكان برشلونة يمني النفس بالاحتفال باللقب 27 في تاريخه والأول منذ عام 2019 بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي صيف 2021، والاول لمدربه لاعب وسطه السابق تشافي هرنانديس، لكنه مني بخسارته الاولى على أرضه في الدوري هذا الموسم.

وهو الفوز الثاني فقط لسوسييداد في مبارياته الـ17 الاخيرة في الدوري أمام برشلونة (تعادلان و13 هزيمة)، بعد انتصاره في 9 نيسان/أبريل 2016 بنتيجة 1-صفر.

كما لم يخسر النادي الباسكي الذي عزز حظوظه بمقعد في مسابقة دوري الأبطال بعدما رفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الرابع، خلال مبارياته الست الأخير محققاً 4 انتصارات مقابل تعادلين.

وفرض المهاجم الدولي النروجي الكسندر سورلوث نفسه نجماً اذ ساهم في افتتاح فريقه التسجيل بعد 5 دقائق من صافرة بداية الشوط الاول اثر خطأ من المدافع الفرنسي جول كونديه استغله على أكمل وجه حيث تقدم داخل المنطقة ومرر كرة خلفية إلى ميكيل ميرينو سددها أرضية إلى يسار الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.

واضاف سورلوث الهدف الثاني لفريقه والشخصي الـ11 له هذا الموسم في 31 مباراة في “الليغا” بعد تمريرة من مارتن سوبيمندي عقب انتزاعه الكرة من الهولندي فرينكي دي يونغ (71).

وقلّص برشلونة الفارق برأسية متصدر ترتيب الهدافين البولولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 22 هدفاً بعد عرضية من البديل فيران توريس (90).

– فوز قاتل لفياريال –

وقاد البديل جيرارد مورينو فريقه فياريال إلى فوز قاتل على مضيفه جيرونا 2-1 وحافظ على آماله بحجز مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وافتتح فريق “الغواصات الصفراء” التسجيل عبر يريمي بينو اثر تمريرة من السنغالي نيكولاس جاكسون بعد 9 دقائق من صافرة البداية، وعادل جيرونا بفضل دافيد لوبيس (24).

وتألق جاكسون مجدداً بعدما انطلق بالكرة على الجهة اليسرى ومررها إلى مورينو الذي دخل إلى ارض الملعب في الدقيقة 62 مكان النيجيري صامويل تشوكويزي فتابعها في الشباك في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ويعاني مورينو البالغ 31 عاماً لاستعادة مستواه ولياقته البدنية بعد عودته من الاصابة.

ورفع فياريال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الخامس متأخراً بفارق 5 نقاط عن ريال سوسييداد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم قبل 3 مراحل من النهاية.

وتجمد رصيد جيرونا عند 48 نقطة في المركز السابع.

وقال جاكسون عقب نهاية المباراة متحدثاً عن المواجهة المنتظرة لريال سوسييداد “نريد أن يخسر، آمل في أن يخسر، وهذا ما نريده لذا سنشاهد المباراة”.

وفاز أتلتيك بلباو على ضيفه سلتا فيغو 2-1.

وتقدم بلباو عبر الغاني إيناكي وليامس (5)، وأدرك سلتا التعادل بفضل النروجي يورغن ستراند لارسن (50)، قبل أن يسجل أليخاندرو ريميرو بعد 4 دقائق هدف النقاط الثلاث لأصحاب الأرض.

وتقدم بلباو للمركز السابع مع 50 نقطة، وتجمد رصيد سلتا عند 39 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفشل خيتافي في الابتعاد أكثر عن منطقة الهبوط بتعادله مع مضيفه إلتشي 1-1.

ورفع خيتافي رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع عشر متساوياً مع بلد الوليد آخر الهابطين الذي كان خسر أمام قادش صفر-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وفرض الشاب المهاجم البرازيلي لازارو ماركيش (21 عاماً) نفسه نجماً لفريقه ألميريا بتسجيله ثلاثية في مرمى ريال مايوركا في الدقائق 12 و42 و58.

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