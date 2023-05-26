سوسييداد الى دوري الابطال للمرة الاولى منذ عقد من الزمن

برشلونة (أ ف ب) – يأمل ريال سوسييداد في حسم بطاقته إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد عقد من الزمن عندما يحل ضيفا على أتلتيكو مدريد الأحد في قمة المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وضرب الفريق الباسكي بقيادة مدربه إيمانويل ألغواسيل بقوة في المراحل السبع الأخيرة وكسب 17 نقطة من أصل 21 ممكنة بينها انتصاران مدويان على قطبي الكرة الاسبانية ضيفه ريال مدريد 2-0 ومضيفه برشلونة البطل 2-1.

ويحتل ريال سوسييداد المركز الرابع برصيد 68 نقطة بفارق خمس نقاط أمام فياريال منافسه الوحيد على البطاقة الرابعة الاخيرة المؤهلة الى المسابقة القارية العريقة والذي يحل ضيفا على رايو فايكانو الثاني عشر.

ويحتاج النادي الباسكي الى نقطتين فقط في مباراتيه الاخيرتين ضد أتلتيكو واشبيلية، لكنه مصمم على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بالتغلب على أتلتيكو مدريد الثالث والذي تنازل عن المركز الثاني لصالح جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد بسقوطه في فخ التعادل امام مضيفه اسبانيول 3-3 بعدما كان متقدما بثلاثية نظيفة.

ويدرك ريال سوسييداد جيدا ان فوزه سيمنحه البطاقة الاخيرة للمسابقة القارية بغض النظر عن نتيجة مباراة فياريال المطالب بالفوز على فايكانو للابقاء على حظوظه في انتزاع البطاقة في حال تعثر سوسييداد كونه يتفوق على الاخير في المواجهتين المباشرتين (فاز سوسييداد 1-0 على ارضه، وخسر 0-2 على ارض فياريال).

ويمني ريال سوسييداد النفي في إنهاء الموسم في المركز الثالث وذلك للمرة الاولى منذ عام 2003.

ويتخلف سوسييداد بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد، وفي حال فوزه عليه يتفوق أيضا في المواجهتين (تعادلا 1-1 في المرحلة الرابعة).

ويخوض ريال سوييداد المباراة في غياب صانع ألعابه المخضرم دافيد سيلفا بسبب إصابة في ربلة الساق أبعدته عن آخر مباراتين بالدوري.

وكان صانع الألعاب البالغ من العمر 37 عامًا والذي وقع عقدًا جديدًا حتى عام 2024، ركيزة أساسية في الموسم الرائع لريال سوسييداد وعودته المرتقبة إلى المستوى الأعلى لكرة القدم الأوروبية للمرة الأولى منذ 2013.

ويعول ريال سوسييداد على مخضرم آخر هو لاعب الوسط أسيير يارامندي الذي سيترك فريقه في نهاية الموسم بنهاية عقده.

وكتب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا رسالة مؤثرة هذا الأسبوع شرح بالتفصيل وداعه والتقط صوراً مع زملائه في الفريق وكأس الملك المتوج بلقبها في عام 2021.

كانت تلك الكأس، أول لقب كبير للفريق منذ التتويج بها أيضا في عام 1987، علامة على العودة القوية للفريق الباسكي.

ويملك ريال سوسيداد أسلحة مهمة في صفوفه يبقى أبرزها لاعب الوسط المدافع مارتن سوبيميندي المرشح الى الانتقال الى صفوف برشلونة لتعويض رحيل قائده سيرجيو بوسكيتس، الى جانب الموهبة اليابانية تاكيفوسا كوبو صاحب هدف الفوز على ألميريا (1-0) الثلاثاء.

وقال اللاعب السابق لريال مدريد عقب الفوز على النادي الكاتالوني في عقر داره وذلك للمرة الاولى منذ عام 1991 “هنا، إذا استرخيت، في اليوم التالي ستكون على مقاعد البدلاء. في ذلك اليوم، أظهر اللاعبون الجدد الذين جاؤوا أنهم يتمتعون بالمستوى للفوز على برشلونة”.

– برشلونة لوقف سلسلة الهزائم –

ويسعى برشلونة المتوج باللقب الى استعادة التوازن عندما يستضيف ريال مايوركا الاحد على “سبوتيفاي كامب نو”.

وخيَّب برشلونة الآمال عقب تتويجه باللقب عندما تغلب على جاره ومضيفه إسبانيول 4-2 منتصف الشهر الحالي، فمني بهزيمتين متتاليتين امام ضيفه ريال سوسييداد 1-2 ومضيفه بلد الوليد 1-3.

وبعدما استقبلت شباكه 11 هدفا فقط في 33 مباراة، دخل مرمى النادي الكاتالوني سبعة أهداف في مبارياته الثلاث الاخيرة.

ويأمل برشلونة في أن تكون استضافة ريال مايوركا، الأخيرة له هذا الموسم على ملعبه “سبوتيفاي كامب نو”، احتفالا أمام جماهيره بوداع قائديه سيرجيو بوسكيتس وجوردي البا اللذين قررا الرحيل بنهاية الموسم.

يذكر ان ملعب برشلونة سيغلق حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بسبب أعمال ترميمه وتوسعته حيث سيخوض مبارياته على أرضه في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

وتفتتح المرحلة السبت بقمة مبكرة اشبيلية العاشر مع ضيفه ريال مدريد الثاني، وهي المباراة الوحيدة المقدمة عن المرحلة بسبب خوض الفريق الأندلسي للمباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ضد روما الايطالي الاربعاء المقبل.

وتكتسي المباراة أهمية كبيرة للفريقين، فهي بروفة لاشبيلية قبل استضافة فريق العاصمة الايطالية، فيما يأمل النادي الملكي في مواصلة صحوته وتأمين المركز الثاني قبل استضافة أتلتيك بلباو في المرحلة الأخيرة.

ونجح ريال مدريد في استعادة المركز الثاني في المرحلة الماضية عندما تغلب على ضيفه وجاره رايو فايكانو 2-1 مستفيدا من تعثر جاره اتلتيكو أمام إسبانيول 3-3.

وبعيدا عن المراكز الاربعة الاولى والبطاقة الاخيرة المؤهلة الى دوري الابطال، تشهد المرحلة مباريات حاسمة لتفادي اللحاق بإلتشي الى الدرجة الثانية.

وستتنافس سبعة فرق على البقاء هي فالنسيا وسلتا فيغو (40 نقطة لكل منهما) وألميريا (39) وقادش وخيتافي وبلد الوليد (38 لكل منها) وإسبانيول (35).

وتشهد المرحلة ثلاث مواجهات ساخنة بين الاندية المهددة بالهبوط، فيلعب فالنسيا الثالث عشر مع إسبانيول التاسع عشر قبل الاخير، وقادش السادس عشر مع سلتا فيغو الرابع عشر، وألميريا الخامس عشر مع بلد الوليد الثامن عشر.

ويأمل خيتافي السابع عشر في استغلال عاملي الارض والجمهور لتخطي عقبة أوساسونا السابع ووصيف بطل مسابقة الكأس.

وفي مباراتين هامشيتين، يلعب أتلتيك بلباو الثامن مع إلتشي الاخير، وجيرونا التاسع مع ريال بيتيس السادس.

وتقام مباريات الأحد في توقيت واحد عملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق.