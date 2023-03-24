سواء السبيل في إعادة النظر – فؤاد مطر

لا بد من إعادة النظر بعدما طال أمد التأجيل وعدم وضع الأمور في مدارها المستقيم. وإعادة النظر لا تنتقص من كبرياء رموز الأزمات وإنما تضفي ملامح صفات محمودة بحيث يقال عن هذا الرمز أو ذاك إنه بعيد النظر بدليل أنه في نهاية الأمر ترك كفة خيار الاستقرار ورفْع منسوب طمأنينة الشعب هي الراجحة في ميزان إدارة أمور الدولة على كفة إستمرار التمسك بمشروع هيمنة يتجاوز حدود الوطن وينعكس إرتباكات متواصلة ومتعددة في أوساط الشعب الذي هو في الأصل لم يؤخذ رأيه في هذه التطلعات من جانب رئيس الدولة ولا بادر هذا الأخير إلى توسيع مجال التشاور وتحت سقف النقاش بنسبة من الحرية والطمأنينة قبْل أن يتخذ قراراته مبتهجاً بإصدار القرار متجاهلاً مفاعيل ما بعد خطوته.

ولنا على سبيل المثال لا الحصر كيف أن إعادة النظر في قرارات وخطوات لم يتم إتخاذها أودت بنهايات مأساوية ليس فقط لمَن لم يأخذ بها، وإنما للوطن الشعب والسيادة الوطنية. فلو أن الرئيس صدَّام حسين رحمة الله عليه إكتفى بما حققه من نصر نسبي في الحرب مع إيران وكان للمؤازرة الخليجية والشعبية العربية مساحة في هذا النصر، لكان العراق الآن في أحسن حال وربما كان هو شخصياً ما زال يحكم أو مؤثراً في صيغة الحُكم، خصوصاً أنه قبل إقترافه إثم غزوة الكويت كان على نحو ما قاله في سياق مقابلة أجريتها معه في صدد إعادة نظر متدرجة في مؤسسة الحُكْم عموماً بحيث يصبح “مجلس قيادة الثورة” مجلس حكماء تتمثل فيه الأطياف الواعدة في الدولة، كما تكون هنالك إنتخابات مجلس نواب فاعل ومتفاعل. كما أيضاً يكون هنالك إنتخاب لرئيس الجمهورية على نحو الحال في أنظمة دول أُخرى.

دستور جديد

وقال إنه في خطوة على هذا المنحى كانت صياغة دستور جديد، لاحظتُ ككاتب وصحافي يتابع الشأن العراقي أن منسوب الإعتدال في سبْك مواده كان أعلى مما هو عليه المنسوب الثوري. هل كان الرئيس صدَّام في صدد المباشرة بإعادة النظر ثم جاءت السفيرة ابريل غلاسبي تشجع في نفسه نشوة التوظيف غير المبدئي وغير الضميري للنصر النسبي في الحرب مع إيران، فيتجاوز الوقفة الخليجية معه ويوجه بغزوة لدولة الكويت التي كان من الواجب القومي عليه أن تكون، بدل الغزو والتمثيل بتجربتها الديمقراطية، محطة في جولة إمتنان لدول الخليج على مساندتها له بعدما تَحقق النصر النسبي المتمثل بإعلان الإمام الخميني رحمة الله عليه وقْف القتال معللاً إعلانه بأنه كمَن يتجرع السم. وحتى رغم بشاعة الغزوة كان من شأن الإصغاء إلى تمنيات صدرت عن أكثر من طرف عربي ودولي حريص على العراق أن يحمله على إعادة النظر في ما فعله وذلك بأن يسحب القوات التي أرسلها إلى الكويت، ويقطع بذلك الطريق على حرب دولية إقليمية عليه أمعنت مفاعيلها تحويل العراق إلى وطن لا يستقر على حال. وهذا واضح عند التأمل في عقدين من سوء الحال لوطن كان سيبدو أكثر إزدهاراً وشعبه أكثر طمأنينة وجيرانه أكثر ثقة لو أن إعادة النظر تتقدم على التهيؤات ثورية كانت أو شغفاً بالهيمنة المتمددة والسُلطة المطلقة.

وفي ضوء ذلك يبدو أمامنا الأخذ بإعادة النظر في حالة إنبعاث متدرج. وفي المشهد الراهن هنالك أكثر من رموز مشاريع هيمنة أو تطلعات لممارسة السُلطة المطلقة، في أشد الحاجة إلى الإقتداء بما بدأ يأخذ به رموز المشروع الثوري الإيراني الذي بعد عقديْن مماثليْن لمثيلهما العراقي وجدوا إن في إعادة النظر السلامة والطمأنينة فكان الإتكاء على الكتف الصيني يشجع رئيسه سعيهم من منطلق التقدير الحاصل عليه من أهل الحُكْم السعودي. وعندما ستكتمل محطات الوفاق بين إيران المرشد علي خامنئي وحلقات محيطه الثوري والسعودية الذي يستلهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان من خادم الحرميْن الشريفيْن الملك سلمان بن عبدالعزيز صفاء الحكمة والرؤية المستقبلية، فإن أطرافاً كثيرة لا بد ستبادر وربما إستباقاً للطلب منها إلى إعادة النظر. فالأذرع الإيرانية ستبادر حتى إذا هي تمهلت بعض الشيء على نحو ما هو ملحوظ لدى “حزب الله” في لبنان الذي بات مأمولاً من سيده حسن نصرالله البدء بصفحة لبننة الحزب تنموياً وتربوياً، كما بات من السيد اليمني الحوثي يمننة طيفه الإيراني الهوى. وأما السودان الذي يعيش منذ سنتيْن حالة إرتباك لا مثيل لها لأن الجنرال عبدالفتاح البرهان يرفض أن يكون محمد نجيب “ثورة الإنقلاب” على نظام الرئيس عمر البشير، وأن رفيق الصيغة الإنقلابية الثورية الجنرال محمد حمدان دقلو إستمر يتمسك ضمناً بأنه هو عبدالناصر تلك “الثورة” ونتيجة هذه التطلعات السلطوية ضاعت من عمر السودان سنتين إختلط فيهما الحلو مع المر. ولن يصفو الطَّعم إلا بعد أن تأخذ إعادة النظر التي تلوح في أفق العاصمة المثلثة مداها الجدي فلا يفاجأ السودانيون بما لا يريدون حصوله إنقلاباً من جانب العسكر على العسكر أو من جانب العسكر على المدنيين. وفي ضوء التأمل في المسيرة السودانية على مدى ثلاثة أرباع القرن، فإن كل ذلك وارد.. وإن هو إلى حين.

احوال سياسية

وأما إعادة النظر التي ستشكِّل ولادة إستقامة الأحوال السياسية فإنها المأمول حدوثها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحيث يداوي في حال إعادة النظر وأوقف حربه لتوأم غزوة صدَّام للكويت، بناء ما دمره وإطفاء ما أحدثتْه حرب “الأصل” الروسي على “الفرع” الأوكراني وعندها لا يعود “قيصر” الزمن الحاضر برسم “انتربول” القضاء الأطلسي الذي رغم إستغراب قرار الإدانة الذي أصدره الأطالسة بتحفيز أميركي بغرض إحراج بوتين وزائره الحصيف الرئيس الصيني فإن نتائج زعيميْ الشرق البعيد توافقا بما من شأنه تهدئة صيحات التحدي الروسية _ الأطلسية والخلود إلى قيلولة من التعقل. كما هنالك المأمول إعادة نظر أيضاً من الرئيس بشَّار الأسد بحيث يقرأ تباشير الود العربي المتدرج من مستتر إلى ملء السَمع والبصر نحوه بتفهم لواقع الحال السوري بحيث لا تعود أحوال الأكثرية السُنية في سوريا على النحو التي هي عليه خصوصاً أن الغطاء البعثي لا يلغي أن نصيب السُنة في الحُكم على مدى أربعة عقود متواصلة لا يتناسب وثقل الطائفة. وعندما تتم إعادة النظر يهدأ البال البشَّاري وتتلاشى بالتدرج ويلات الإنقسام والتدخل الحربي في شؤون سوريا، فضلاً عن أن مطالبة الحُكم البشَّاري بإنسحاب القوات التركية وكذلك الأميركية تصبح موضوعية نقيض ما هي عليه عند قوله حولها وهو يزور موسكو. ذلك أن المطالبة بإنسحاب القوات التركية وأيضاً القوات الأميركية تصبح حقاً وطنياً مشروعاَ.. إنما في حال تلازمت مع المطالبة بإنسحاب القوات الروسية والقوات الإيرانية والمقاتلين التابعين (حزب الله) الذين أدوا مهمة غير مستحبة من أخ يقاتل أخيه تمثلت بعمليات (جهادية) حيث أمكنهم ضد السوريين المعارضين للنظام.

وأما إعادة النظر التي تعيد الوهج إلى وطن مسلوب الإرادة وحافل بكل أنواع الميليشيات فإنها المأمول حدوثها في ليبيا بحيث تعود فيافي عمر المختار ذات شأن عربي وأفريقي ودولي كما حالها في بعض سنوات العقيد معمر القذَّافي رحمة الله عليه وليست ممراً ومستقراً للعابثين بإستقرار البلاد والعباد من مرتزقة وميليشيات. أما كيف العودة فبوحدة الحال ووحدة الوطن وحكومة الشعب الواحد وبرلمان الأمة الواحدة. والأهم من ذلك طي صفحة “الإلغاء” توأم “الإجتثاث” و “الإستئصال” مع عميق التأمل في نتائجهما الفاشلة في كل من العراق والسودان. وكلتاهما بند في جدول أعمال إعادة النظر إذا كان يراد لكل من الدولتيْن ولليبيا معهما الأمان والإستقرار.

وكل رمضان والأحوال الإسلامية على موعد مع الأفضل حالاً.