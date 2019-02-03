سهير رمزي وشهيرة تفسّران أسباب نزعهن الحجاب

القاهرة - الزمان
أثارت الفنانتان المصريتان سهير رمزي، وشهيرة، حالة جدل واسعة بعد ظهورهما بدون حجاب خلال إحدى الفعاليات الخيرية.
سهير، وشهيرة، شاركتا في بازار خيري أقيم داخل أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة، وتخليتا عن الحجاب، أو الكاب الذي اعتادا على الظهور به في الفترة الأخيرة.
وظهرت كل من النجمتين بشعر أشقر طويل، وبكامل مكياجهما، وحازت إطلالتهما على العديد من الانتقادات خاصة أنها جاءت بعد سنوات طويلة من ارتداء الحجاب، كما أن الحفل الذي شاركتا فيه خيري.
يذكر أن سهير رمزي، كانت قد ردت على الانتقادات التي وُجهت لها، بسبب ظهورها بدون حجاب كامل خلال العطلة الصيفية في أغسطس الماضي، واعتقد الجميع أنها تخلت عن الحجاب الذي ارتدته منذ أكثر من 20 عامًا، قائلة، إنها ترى نفسها محتشمة وليست محجبة.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صح النوم»، مع الإعلامي محمد الغيطي، والمذاع عبر فضائية ltc، أنها ترى الحجاب ليس مجرد غطاء للرأس مع ارتداء ملابس ضيقة، لأن هذا مفهوم خاطئ في رأيها، وأن كل ما تفعله هي أنها ترتدي ملابس محتشمة وتغطي شعرها بأي شيء، سواء بوشاح أو قبعة.
أما شهيرة فقالت: «الحجاب ليس غطاء للرأس فقط، بل هو احتشام المرأة، فعورة المرأة في جسدها وليس شعرها، مشيرة إلى أن حجابها الآن يختلف عن حجابها قبل 20 عامًا لأنها في ذلك الوقت كانت صغيرة في السن، أما الآن فهي من القواعد».