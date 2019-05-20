سهير‭ ‬البابلي‭ ‬في‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشف المخرج عمر زهران عن تعرض الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي لأزمة صحية شديدة دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى. المخرج المصري نشر مجموعة صور جمعته بالفنانة الكبيرة من داخل المستشفى، وقد ظهرت خلال الصور بحالة معنوية مرتفعة، إلا أن علامات المرض والشيخوخة ظهرت واضحة عليها. زهران أرفق الصور بتعليق، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن الرائعه دوما .. سهير البابلي”.

جمهور الفنانة المصرية تمنوا لها الشفاء العاجل، وانهالوا بالتساؤلات حول طبيعة مرضها.