سنور دانيال رئيس المركز الثقافي الآشوري لـ (الزمان):

نعنى بالمحافظة على أرث الحضارة الآشورية

دهوك – سامر الياس سعيد

يعد المركز الثقافي الاشوري في مدينة دهوك من المؤسسات الثقافية التي تمد جسور التواصل بين المثقفين لاجل ابراز عمق الحضارة الاشورية حيث تتمحور انشطة المركز الذي احتفل منتصف اذار (مارس ) الحالي بمرور 31 عاما على تاسيسه من خلال مد جسور التواصل بين النخب المثقفة من كتاب وفنانين وبين متابعي الحضارة الاشورية لاجل ابراز عمقها وتاثيراتها وقال رئيس المركز الثقافي الاشوري سنور دانيال في حديث خاص لـ(الزمان ) ان الشعب الاشوري منذ القدم تميز عن الشعوب الاخرى في العالم بالعلم والمعرفة والتعليم والثقافة وخير دليل على هذا الاثار والمنحوتات الخالدة بالإنجازات الحضارية في تاريخ بلاد النهرين.

وايمانآ بهذا الارث الحضاري والثقافي اقدم مجموعة من الشباب المهتمين بالثقافة الاشورية وبعد الانفتاح والتحرر من سلطة النظام البائد على تأسيس المركز الثقافي الاشوري اذا نحن نحتفل اليوم بالذكرى (31) لتأسيس هذا الصرح الثقافي الاشوري الذي يصادف 15اذار سنة 1992بانطلاق مسيرته الثقافية في الوطن ليكون حلقة الربط والتواصل بين الماضي والحاضر وتعتبر المحطة الاساسية للانطلاق الجديد بعجلة الثقافة الاشورية في الوطن بعد انقطاع لعقود من الزمن وهدفها الحفاظ على الارث التاريخي لشعبنا والعمل على نشره عن طريق البحوث والمقالات وإقامة العديد من الأنشطة الثقافية المتنوعة لخدمة العامة.

تحالف دولي

في السنوات الأولى من تأسيسه تميز بالتأقلم مع الواقع الاقتصادي الذي كان تمر به المنطقة نتيجة الحصار الذي فرضه التحالف الدولي على العراق وحصار الحكومة المركزية على المناطق المحررة بالسكن بالإيجار والتنقل من موقع الى اخر وكل تلك التحديات لم تكن عائقا امام جهود التقدم وتطوير المركز حيث كان للمركز دورا أساسيا في دعم اللغة الام من خلال اقامة دورات التعليم والتقوية وحث ابناء شعبنا على الاهتمام والكتابة بهذه اللغة العريقة وكان ساند وداعم أساسي في دعم عملية التعليم باللغة الام بالرغم من الامكانيات المحدودةكما ان للمركز محطات مهمة في مسيرته ومن أبرزها العمل على الحصول على قطعة ارض لبناء مقر للمركز وبجهود مميزة من قيادة الحركة الديمقراطية الاشورية والمهندس يوناذم كنا السكرتير العام للحركة حيث تم ذلك بتخصيص قطعة ارض للمركز وبدء مشروع البناء وبدعم وجهود متواصلة لابناء شعبنا في الوطن والمهجر ممن تطوع في العمل ومن خلال الدعم ماديا ومعنويا وما وصلنا له اليوم وهو نتاج العمل سواء عمل الهيئات الإدارية واعضاء الهيئات العامة والخيرين من ابناء شعبنا

وبشان انشطة وفعاليات المركز التفت دانيال لابراز ما حفل به تاريخ المركز الثقافي الاشوري فقال للمركز طموح واهداف يتم تحقيقها من خلال فعاليات وأنشطة متنوعة في مجال الفن والأدب والثقافة ودورات التقوية وبناء القدرات الشباب في مجالات مختلفة والاهتمام باللغة الام وتطويرها وعمل المركز منذ البدء على اصدار مجلة ناطقة باسم المركز باسم نجم بيث نهرين بإصدار فصلي وتم إصدار 108اعداد للمجلة تتضمن في طياتها العديد من البحوث والمقالات وقصائد تهتم بالشأن الثقافي والقومي والحضاري والفني لبلاد الرافدين وبالإضافة إلى اصدار العديد من الكتب المتنوعة لكتابنا ودعم الكتاب والمثقفين في طبع نتاجاتهم.

هدف أسمى

كما عمل المركز على تأسيس مكتبة خاصة بالمركز ورفدها بالكتب لتكون منبرا للمثقفين والكتاب ولطلاب العلم والمعرفة اذ تحتوي مكتبة المركز على اكثر من خمسة الاف كتاب بمختلف العلوم واصبحت مقصدا لطلاب الجامعات في المحافظة والهدف الأسمى من هذا العمل هو تعريف العامة بثقافة وتراث وحضارة شعبنا الاشورية وإنجازاته.

كما ابرز دانيال تاثيرات الفنون الاخرى كالسينما في التعريف بالمنجز التاريخي للاشوريين فقال باننا نعرف جيدا ان للسينما والمسرح دور مهم في إبراز قضايا ومعاناة وانجازات الشعوب وكما لشعبنا الكثير والكثير من الانجازات والتضحيات والمعاناة ومن الواجب العمل بشتى الطرق لإيصال هذه الرسائل لشعبنا ولعامة الناس وبالتنسيق مع مخرج فلم رحلة الخلود فرانك كلبرت وإدارة سينما مول دهوك تم عرض الفلم المذكور والذي يروي ويستذكر لنا المحطات المؤلمة لتاريخ وتضحيات شعبنا لأكثر من مئة سنة من المذابح البدرخانية وسيفو وسميل وصوريا وتضحيات ونضال ابناء شعبنا لحقبة ثمانينيات القرن الماضي نموذجا وبهذا نشكرابناء شعبنا في المحافظة على هذا الدعم والحضور الرائع والذي نابع من شعورهم واهتمامهم بقضايا شعبنا وبالتأكيد سنواصل العمل في هذا المجال من اجل عرض نتاجات ابناء شعبنا في هذا المجال وذلك لعدم تواصل فناني شعبنا بالاجتهاد في مجال السينما اسوة بالعالم .وعن الاحتفال المرتقب براس السنة البابلية الاشورية قال رئيس المركز الثقافي الاشوري بانه كما هو معلوم كل عام بمناسبة احتفالات راس السنة البابلية الاشورية 6773تنظم مسيرة الاول من نيسان في محافظة دهوك واحتفالات وأنشطة متنوعة بمشاركة العديد من المؤسسات في الوطن والمهجرو بهذه المناسبة تستمر الاحتفالات والفعاليات اثنا عشر يوما وللمركز انشطة ثقافية وفنية وترفيهية ضمن ايام الاحتفال باكيتو في محافظة دهوك وبهذه المناسبة ندعو ابناء شعبنا للمشاركة الفعالة في هذه الاحتفالات لنقول للعالم نحن ورثة وابناء الحضارة البابلية الاشورية وشعب حي ولنا حقوق ومطاليب واجب على الحكومة احترامها والعمل على تحقيقها.