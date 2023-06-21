سنترال من البيرو أفضل مطعم في العالم

مدريد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬منح‭ ‬تصنيف‭ “‬50‭ ‬بست‭ ‬رستورانتس‭” ‬الشهير‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬لقب‭ “‬أفضل‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬العالم‭” ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬‮ ‬لـ‭”‬سنترال‭” ‬من‭ ‬البيرو‭ ‬لصاحبيه‭ ‬الطاهيين‭ ‬فيرجيليو‭ ‬مارتينيز‭ ‬وبيا‭ ‬ليون،‭ ‬وخصص‭ ‬‮ ‬حيّزاً‭ ‬كبيراً‭ ‬لفن‭ ‬الطهو‭ ‬الإسباني‭. ‬وأوضحت‭ ‬الجهة‭ ‬المنظّمة‭ ‬التي‭ ‬أقامت‭ ‬احتفالها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فالنسيا‭ ‬الإسبانية‭ ‬أن‭ ‬المطعم‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬ليما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬خلفاً‭ ‬لـ‭”‬جيرانيوم‭” ‬الدنماركي‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أطباقه‭ ‬تتسم‭ ‬بـ‭”‬تنوّع‭ ‬مكوّناتها‭” ‬وإلى‭ ‬أن‭ ‬مطبخه‭ ‬يعبّر‭ ‬عن‭ “‬تاريخ‭ ‬البيرو‭ ‬وتقاليدها‭”.‬‮ ‬

واحتل‭ “‬ديسفروتار‭” ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬الذي‭ ‬تضعه‭ ‬مجلة‭ “‬رستورانت‭” ‬البريطانية،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬مطعمين‭ ‬إسبانيين‭ ‬آخرين‭ ‬هما‭ “‬ديفيرسو‭” ‬في‭ ‬مدريد‭(‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭) ‬و‭”‬أسادور‭ ‬إتشيباري‭” (‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭). ‬وارتفع‭ ‬عدد‭ ‬المطاعم‭ ‬الفرنسية‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬الخمسين‭ ‬الأفضل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬هي‭ “‬تابل‭” ‬لبروتو‭ ‬فيرجو‭ (‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭)‬،‭ ‬و‭”‬سيتيم‭” ‬لبرتران‭ ‬غريبو‭ (‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭)‬و‭”‬بلينيتود‭” ‬لأرنو‭ ‬دونكيل‭ (‬36‭) ‬و‭”‬لا‭ ‬غرونويير‭” ‬لألكسندر‭ ‬غوتييه‭ (‬48‭).‬‮ ‬

ويصدر‭ ‬تصنيف‭ “‬50‭ ‬بست‭ ‬رستورانتس‭” ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬ويتولى‭ ‬وضعه‭ ‬1080‭ ‬خبيراً‭ ‬مستقلاً‭ ‬بينهم‭ ‬طهاة‭ ‬وصحافيون‭ ‬متخصصون‭ ‬وأصحاب‭ ‬مطاعم‭ ‬وسواهم،‭ ‬بإشراف‭ ‬مجلة‭ “‬رستورانت‭” ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ “‬ويليام‭ ‬ريد‭” ‬الإعلامية‭.‬

ويتوزع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخبراء‭ ‬على‭ ‬27‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لكل‭ ‬منها‭ ‬40‭ ‬ناخباً،‭ ‬يستطيعون‭ ‬التصويت‭ ‬لعشرة‭ ‬مطاعم‭ ‬بينها‭ ‬ثلاثة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خارج‭ ‬منطقتهم‭. ‬‮ ‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬صدقية‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬الذي‭ ‬ترعاه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للانتقاد‭ ‬وخصوصاً‭ ‬من‭ ‬الطهاة‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬يرون‭ ‬أنه‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المحاباة‭ ‬ويأخدون‭ ‬عليه‭ ‬افتقاره‭ ‬إلى‭ ‬الشفافية‭.‬‮ ‬

وأطلق‭ ‬منتقدوه‭ ‬الفرنسيون‭ ‬واليابانيون‭ ‬والأميركيون‭ ‬تصنيف‭ “‬لا‭ ‬ليست‭” ‬عام‭ ‬2015‭ ‬الذي‭ ‬يشمل‭ ‬ألف‭ ‬مطعم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬‮ ‬