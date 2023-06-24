سميسم لـ (الزمان): الصيرفات متضرّرة من إستحواذ المصارف على الدولار

توازن الأسواق مهدّد وسط إرتفاع غير مسبوق بأسعار الصرف خلال العيد

بغداد – قصي منذر

حذرت الخبير الاقتصادية سلام سميسم من عودة ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق نتيجة الطلب المتزايد مع محدودية العرض خلال عطلة عيد الاضحى،واشارت الى ان شركات الصيرفة المتضرر الوحيد بسبب استحواذ المصارف الخاصة على العملة. وقالت سميسم لـ (الزمان) امس ان (توازن السوق سيكون مهددا وبالتالي توقع ارتفاع غير مسبوق باسعار صرف العملة بسبب ان اغلب شركات الصيرفة ما زالت مغلقة نتيجة تضررها من المصارف الخاصة التي تستحوذ على العملة وتقوم ببيعها ،في حين ان هذه الشركات ليس لديها عمل اخر سوى بيع وشراء العمل على عكس المصارف التي لديها اعمال اخرى)، واضافت ان (السلطات النقدية في البلاد ليس لديها سيطرة على السوق ،وهذا ما يدفعنا للتخوف من عطلة عيد الاضحى التي سيغلق خلالها مزاد العملة في حالة زيادة الطلب على الدولار ،الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع اسعار الصرف بسبب الاضاحي والسفر)، مشددة على (ضرورة ان يكون هناك توازنا بين العرض والطلب للسيطرة على اسعار الصرف ،وترجيحات تفيد بإن اسعار الصرف مقبل الدينار ستصل الى 150 الف دينار لكل مئة دولار). وكانت سمسم قد اكدت في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس جاء فيها انه (للاسف سيعاود سعر الدولار الى الارتفاع مجددا ،فبين عطلة العيد وزيادة الطلب واضراب شركات الصيرفة ،يضغط على الدينار)،مشددة على (وضع حلول رسيعة حتى لا نقع في الازمة).وارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار الخميس في البورصة الرئيسة ببغداد.وسجلت بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ، سعر صرف بلغ 146 الف و 850 دينارا مقابل مئة دولار. اما اسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية ، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 148 الف دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146 دينار لكل مئة دولار. في غضون ذلك ،كشف مصدر عن موعد إطلاق وصرف رواتب المتقاعدين لشهر تموز المقبل. وقال المصدر انه (سيتم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري يوم الاثنين المقبل ، وذلك لتزامن بداية الشهر المقبل مع عطلة عيد الاضحى)، مؤكدا انه (سيتم الصرف مع تعزيز اشعار التمويل المالي من قبل وزارة المالية). على صعيد متصل ،أكدت اللجنة المالية النيابية، أن تعليمات تنفيذ الموازنة ومن ثم تمويل المبالغ المستحقة للأشهر الماضية ستكون تباعًا بعد عطلة العيد.وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح امس إن (تعليمات تنفيذ الموازنة ستصدر بعد العيد ، وهي تعليمات خاصة بتمويل وتنفيذ القانون، لـتعمم بين جميع الدوائر والوزارات الحكومية)، مؤكدا ان (رئاسة الوزراء والمالية عدتا المسودة الخاصة بالتعليمات التي ممكن قد تحتاج إلى تعديلات بعد إضافة مواد على الموازنة من قبل مجلس النواب). وكان عضو اللجنة معين الكاظمي قد توقع نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية يوم غد الأحد. بدوره ،حدّد مصرف الرافدين، مبالغ قروض البناء وشراء الدور السكنية.واشار الى أن (قروض البناء والترميم وشراء الدور السكنية وقطعة أرض تبدأ من 5 ملايين وحتى 150 مليون دينار)، وتابع ان (مدة التسديد للقروض تكون خلال 15 سنة). وصادق رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي على قانون الموازنة الثلاثية بعد أقراره من قبل مجلس النواب.