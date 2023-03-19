سميث ينشرصوره في العُلا

الرياض – الزمان

تواجد النجم العالمي ويل سميث في المملكة العربية السعودية، وحرص سميث على مشاركة عدد من الصور له خلال زيارتها مدينة العلا السياحية.كما تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتحاور مع الحضور ومعجبيه هناك، كما حرص على التقاط الصور معهم، وظهر النجم العالمي في غاية السعادة، حيث مثّلت هذه الزيارة فرصة له لمشاهدة الحضارات في أرض العُلا والاستمتاع بهذه الرياضة التي تم توارثها عبر السنوات.في المقابل حرص جمهور الفنان العالمي في السعودية على الترحيب به، حيث يحظى سميث بشعبية كبيرة هناك.وكشف بعض المصادر بأن السبب الرئيسي لزيارة النجم الهوليوودي الشهير إلى مدينة العُلا هي من أجل تشجيع فريق صديقه “سويز بيتز”.ويشارك سويز في “سنام السباقات” والتي تقام ضمن فعاليات “كأس العُلا للهجن”، حيث كان سميث متواجد في اليوم الرابع والاخير للفعاليات.وانطلقت بطولة رياضة “كأس الهجن” او سنام للسباقات في 14 اذار الجاري وتتواصل حتى 31 منه.