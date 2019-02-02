سموم تودي بحياة الناس – احمد العاني

اعاذنا الله واياكم من هذه السموم وحفظكم جميعا ، في كل موسم شتائي ولا سيما العام الماضي والحالي حيث سُجلت اكثر من حالة وفاة في معظم محافظات العراق ولا سيما في الانبار وبالتحديد مدينة الفلوجة ، عندما يصاب الشخص بفيروس الانفلونزا ، يلجأ الشخص الى اقرب صيدلية لتفادي هذا الفيروس المزعج ، بزرق الأبر ( الخبط ) ولا يعلمون بمضارهانظراً لقلة الوعي الثقافي والارشاد الصحي لدوائر الصحة في العراق ،وهي عبارة عن سموم تعوّود عليها المرضى حتى اصبحت قناعة لدى الكثيرين عند قولهم ( إذا مو أُبرة خبط ما اطيب ) حيث شهدت مدينة الفلوجة يوم امس حالة وفاة ليست بجديدة بسببها ، الطامة الكبرى وهي ان اغلب الاطباء يصفون هذه الخلطة للمريض ( voltarine & decatron ) ويعلمون بمخاطرها ،، لماذا؟

هل هي قلة علم ام جشع مادي ؟

وفي نهاية المطاف ادعو الله ان يحفظ العراق واهل العراق من هذه الازمة التي باتت تودي بأرواح المرضى العراقيين .

– الفلوجة