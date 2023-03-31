الرياضي يحقّق فوزاً كبيراً على الأرثوذكسي

سموحة تتجاوز الجزيرة في دوري السوبر المصري بالسلة

{ الإسكندرية – وكالات: تأهل فريق كرة السلة بنادي سموحة، أمس، إلى نصف نهائي دوري السوبر، بفوزه على ضيفه الجزيرة 78-76 في رابع مباريات ربع النهائي. وجاء تأهل الموج الأزرق عقب فوزه بنتيجة 3-1 في مجموع المباريات، حيث تلقى الهزيمة في المباراة الأولى 56-68 على صالة الجزيرة، لكنه حقق الفوز في الثانية على نفس الملعب 73-72. كما تفوق سموحة في المواجهة الثالثة التي جمعت الفريقين، أمس الأربعاء، في صالة النادي السكندري، بنتيجة 76-65. ومن المقرر أن يواجه سموحة جاره الاتحاد السكندري، في الدور نصف النهائي.

ربع نهائي

وحقق الرياضي بيروت فوزا كبيرا على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 102-83 على ملعب المنارة في بيروت، في ربع نهائي بطولة غرب آسيا WASL لكرة السلة. وتفوق الأرثوذكسي في الربع الأول 20-13 كما واصل تقدمه في الثاني 36-32 في حين سجل الرياضي عودته في الربع الثالث 73-59. وعرفت المواجهة تألق نجم الرياضي كيفن مورفي الذي سجل 27 نقطة كأفضل مسجل في فريقه مع 4 متابعات و3 تمريرات حاسمة. ومن جهته سجل نجم الأرثوذكسي فريدي إبراهيم 28 نقطة كأفضل مسجل في اللقاء مع متابعة وحيدة و7 تمريرات حاسمة. ومن المرتقب أن يلتقي الرياضي والأرثوذكسي في الأردن يوم 6 نيسان/أبريل المقبل ضمن المواجهة الثانية في ربع النهائي.

كما سجل جايسون تايتم 40 نقطة وأضاف زميله جايلين براون 30 نقطة ليقودا بوسطن سلتيكس للفوز على ميلواكي بكس 140-99 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وأنهى تايتم المباراة مسجلا 8 رميات ثلاثية من أصل 10 كما سجل 8 رميات حرة من أصل 8 كما أضاف 8 متابعات. وأضاف براون 30 نقطة و5 متابعات و5 تمريرات حاسمة، فيما سجل أيضا مالكولم بروجدون 14 نقطة، و5 متابعات. في المقابل، كان جيانيس أنتيتيكونيمبو أفضل لاعبي بكس حيث سجل 24 نقطة و7 متابعات خلال 3 أرباع شارك بها قبل أن يجلس على مقاعد البدلاء في الربع الثالث. وبات هذا الفوز هو ال5 3 لسلتيكس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 24 مباراة، ليصبح قريبا من ميلواكي بكس متصدر ترتيب المجموعة الشرقية. وفي مباراة أخرى، سجل براندون إنجرام 31 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود فريقه نيو أورليانز بيليكانز للفوز على دنفر ناجيتس 107-88. هذا الفوز جعل بيليكانز يتخطى مينيسوتا تمبرولفز في ترتيب المجموعة الغربية.

طلائع الجيش

وفاز فريق كرة السلة بنادي طلائع الجيش، تحت قيادة أشرف توفيق، على نظيره الزمالك، والذي يقوده فنيا أحمد مرعي، 97-76 في رابع جولات الدور ربع النهائي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة. وجاءت نتائج فترات المباراة، التي أقيمت مساء أمس على صالة جهاز الرياضة العسكري بمنشية البكري، كالتالي: 25-18، 50-31، 78-50 ، 97-76. وفاز الزمالك في المباراة الأولى 83-65 قبل أن يحقق فوزه الثاني 81-75 ثم حقق طلائع الجيش الفوز الأول له أمس 84-78 قبل أن يحقق الفوز الثاني منذ دقائق. وبالتعادل في عدد مرات الفوز، يلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة لتحديد الطرف المتأهل لنصف النهائي، واللحاق بالأهلي الذي صعد بعد تفوقه على نظيره المصرية للاتصالات. الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري في نهائي البطولة الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.