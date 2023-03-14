سمك الوطواط يغزو شاطئ قطاع غزة

غزة‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬انتشرت‭ ‬عشرات‭ ‬أسماك‭ ‬الوطواط‭ ‬على‭ ‬شواطئ‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بعدما‭ ‬علقت‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الصيادين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬الفقير‭.‬

وتجمع‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬الأسماك‭ ‬النادرة‭ ‬التي‭ ‬تهاجر‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬ونيسان‭/‬أبريل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬وتمر‭ ‬قرب‭ ‬شاطئ‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط،‭ ‬بحسب‭ ‬الصيادين‭. ‬ويشرح‭ ‬الصياد‭ ‬بشير‭ ‬شويخ‭ ‬كيف‭ ‬حالفه‭ ‬الحظ‭ ‬بصيد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬سمكات،‭ ‬يراوح‭ ‬وزن‭ ‬الواحدة‭ ‬منها‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬300‭ ‬كيلوغرام‭ ‬ويصل‭ ‬سعر‭ ‬الكيلوغرام‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬دولارات‭ ‬تقريبا‭. ‬ويضيف‭ “‬كل‭ ‬سنة‭ ‬تخرج‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬سمك‭ ‬الوطواط،‭ ‬هذا‭ ‬موسمها‭ ‬حين‭ ‬يكون‭ ‬الجو‭ ‬حارا،‭ ‬كل‭ ‬قارب‭ ‬يصطاد‭ ‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬من‭ ‬‮٢٠‬‭ ‬إلى‭ ‬‮٣٠‬‭ ‬سمكة‭”. ‬ويتابع‭ “‬أغلب‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬باتت‭ ‬تعرف‭ ‬هذه‭ ‬السمكة‭ ‬وتحبها‭ ‬كثيرا،‭ ‬اليوم‭ ‬بعت‭ ‬كمية‭ ‬كبيرة‭ ‬منه‭ ‬وأخذت‭ ‬سمكة‭ ‬كاملة‭ ‬لعائلتي‭”. ‬يراوح‭ ‬سعر‭ ‬سمكة‭ ‬الوطواط‭ ‬الواحدة‭ ‬بين‭ ‬200‭ ‬و400‭ ‬دولار‭. ‬وتفرض‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬‮ ‬2007‭ ‬حصارا‭ ‬مشددا‭ ‬بحرا‭ ‬وبرا‭ ‬وجوا‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانه‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬فلسطيني‭ ‬يعانون‭ ‬بغالبيتهم‭ ‬الفقر‭ ‬والبطالة‭. ‬وتحدد‭ ‬إسرائيل‭ ‬مساحة‭ ‬الصيد‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭ ‬للصيادي‭ ‬ن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والتي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تراوح‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و15‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا،‭ ‬وتقوم‭ ‬بتقليصها‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬تفرضه‭ ‬تداعيات‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭.‬

حددت‭ ‬اتفاقية‭ ‬أوسلو‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بين‭ ‬منظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وإسرائيل‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1993،‭ ‬مساحة‭ ‬الصيد‭ ‬بـ‭ ‬20‭ ‬ميلا‭ ‬بحريا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬المساحة‭ ‬بكاملها‭ ‬خاضعة‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

ويعتاش‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬ألف‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬ويعمل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬نحو‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬صياد‭.‬

وتشهد‭ ‬أعداد‭ ‬أسماك‭ ‬الوطواط‭ ‬وهي‭ ‬نوعان،‭ ‬تراجعا‭ ‬وقد‭ ‬ادرجت‭ ‬على‭ ‬القائمة‭ ‬الحمراء‭ ‬للأنواع‭ ‬المهددة‭ ‬التي‭ ‬يضعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحفظ‭ ‬الطبيعة