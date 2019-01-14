سمفونية الحروف

عبد العزيز الحيدر

الحروف ذات الاشكال المجيدة تجلس في مواضعها…..ليست مرتبكة تشدها سيمنطيقيا الفواصل والنقاط وعلامات الشواء بوقار شديد مغلف بأردية طويلة تجلس…المانيكان المبتسمة الواقفة في المعرض الزجاجي المكسور من الاعلى حدث ذات يوم ان وقفت الاغنية في المرة الحادية والأربعين لأعادتها تتطلع الى الفتيات بتنوراتهن القصيرة والحقائب المضفورة من اصواف زاهية… اعادت المطربة الاولى فرز مقاطع ذات نكهة مطرية….وفي ذلك اليوم لم اكن قد غادرت الشباك الصغير الذي يطل من الاعلى لمواجهة الشارع العريض المستهلك بمئات العابرين من الجانبين من الاتجاهين من عربات اليد …..من كوة شبه معتمة كنت اواصل الاستماع الى الشارع وهو يتمايل مع الترددات المكررة للرموش الغارقة في الماسكارا الغامقة…كنت ارسم على جدران التلافيف البنفسجية الحروف التي تمسك بايدي بعض….وهنا التقينا بعد عقود….لقاءا كصحن مرمري ابيض مندهش من زيتونات سوداء تغني في قعرها…الحروف لها اغانيها الخاصة المدغدغة لشواطئ الذاكره