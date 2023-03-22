سلّة شرقيتنا الرمضانية – فائز جواد

اعتادت قناة ( الشرقية ) ان تشارك المواطنين العراقيين والعرب في موائد افطار الشهر الكريم بسلة رمضانية منوعة تتجدد وتستحدث كل عام نحو افق رمضاني رحب من خلال سلة من البرامج المنوعة لدورتها الجديدة للشهر الكريم.

ويقينا تعد هذه السلة هي الاضخم والافضل من خلال برامج انتاج برامجي منوع وتميز خاصة وان الشــرقية دشنت مؤخرا منصة 1001 بالشراكة مع القناة وتطبيقاتها على الهواتف الذكية والالواح الالكترونية على ابل ستور وغوغل بلاي.

واصبح بامكان الملايين متابعة مستوى تلفزيوني فريد ورائد ومشاهدة حبكة درامية مشوقة من خلال عروض مبهرة خلال الشهر وعد فيها الفنانون بحزمة من البرامج المنوعة الخاصة بالشهر الفضيل الى جانب الاحداث المشوقة لاعمال درامية ومنوعة .

ولاتنسى القناة البرامج الانسانية التي بداتها منذ اول دورة رمضانية منذ تاسيسها ومازالت تتواصل بتلك البرامج الانسانية التي تدعم المواطن العراقي الذي تقطعت به السبل لتعينه من خلال خيرات رمضان وباقي البرامج الانسانية التي تضفي البهجة والسرور للمواطنين وهم يعيشون اجواء الشهر الكريم.

نعم كانت ومازالت (الشرقية) الداعم الاول للمواطن العراقي وتفرح كل من يتابعها من كافة محافظات العراق والوطن العربي ، اذا لنا موعد مع سلة الشرقية الرمضانية التي ستشارك الجميع في موائد افطارهم وكل رمضان والجميع بالف الف خير.