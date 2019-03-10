سلّة النفط تستهل مشوارها في غرب آسيا بفوز كبير على قلنديا الفلسطيني

بغداد – ساري تحسين

انطلقت منافسات بطولة أندية غرب آسيا امس الاحد باقامة مباراتين في قاعة الشعب بالعاصمة بغداد بعد احتفال اقامه الاتحاد المركزي بكرة السلة .وحقق فريق النفط العراقي فوزا يسيرا على فريق قلنيديا الفلسطيني بنتيجة 89 – 53 في افتتاح بطولة اندية غرب اسيا بكرة السلة التي انطلقت منافساتها في قاعة الشعب ارينا بمشاركة خمسة اندية.وأنتهى الربع الأول بتقدم فريق النفط بنتيجة 22 – 5 فيما كان اللاعب علي مؤيد افضل المسجلين 8 نقاط ، بعد سيطرة واضحة لفريق النفط الذي واصل تقدمه في الربع الثاني من المباراة وانهى الشوط متقدما بنتيجة 48 – 16 وكان المحترف الأمريكي تايلور أفضل المسجلين 15 نقطة في الربع الثاني ، وواصل النفط توسيع الفارق في الربع الثالث لينتهي بنتيجة 70 – 32 أفضل مسجل الأمريكي تايلور 20 نقطة، وانتهى الربع الأخير والمباراة بفوز النفط 89 – 53 وأفضل مسجل اللاعب الأمريكي تايلور.

وقوبل منع مصور اللجنة الاولمبية العراقية قحطان سليم من دخول وقائع افتتاح البطولة باستهجان ورفض واسع في الاوساط الصحــــــــفية الرياضية. وعد ذلك موقفا لا موجب له بالنظرر للاهمية التي تتمتع بها كاميرا سليم وبوصفه شخصية مهنية معروفة مثلت العراق في اشهر واوسع المحافل الرياضية الدولية في الداخل والخارج.