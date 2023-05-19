سلمان رشدي يظهر في نيويورك أول مرة منذ الاعتداء

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ظهر‭ ‬الكاتب‭ ‬البريطاني‭ ‬سلمان‭ ‬رشدي‭ ‬علنا‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬لأول‭ ‬مرّة‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬قبل‭ ‬تسعة‭ ‬أشهر‭ ‬لهجوم‭ ‬بسكين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كاد‭ ‬يودي‭ ‬بحياته،‭ ‬لدى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬أقامتها‭ ‬منظمة‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬الكتّاب‭. ‬وتلقى‭ ‬الكاتب‭ ‬الشهير‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬الجنسية‭ ‬الأميركية‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬جائزة‭ ‬شرف‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ “‬بين‭ ‬أميريكا‭” ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭ ‬والأدب،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الماضي‭. ‬ووقف‭ ‬رشدي‭ (‬75‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬البساط‭ ‬الأحمر‭ ‬أمام‭ ‬المصورين‭ ‬واضعا‭ ‬نظارات‭ ‬إحدى‭ ‬عدستيها‭ ‬سوداء‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬عينه‭ ‬اليمنى،‭ ‬قبل‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬الحفلة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ ‬الأميركي‭ ‬للتاريخ‭ ‬الطبيعي‭ ‬قرب‭ ‬منتزه‭ ‬سنترال‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬مانهاتن‭.‬

وبدا‭ ‬التأثر‭ ‬على‭ ‬الكاتب‭ ‬الهندي‭ ‬الأصل‭ ‬حين‭ ‬ألقى‭ ‬كلمة‭ ‬على‭ ‬المدعوين‭ ‬الـ700‭ ‬إلى‭ ‬الحفلة‭.‬

وقال‭ ‬رشدي‭ ‬إن‭ “‬بين‭ ‬أميركا‭” ‬اليوم‭ “‬أهم‭” ‬من‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬مضى،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭.‬

وقال‭ ‬بالفرنسية‭ ‬والإسبانية‭ ‬والإنكليزية‭ “‬يجب‭ ‬ألّا‭ ‬ندع‭ ‬الإرهاب‭ ‬يرهبنا‭. ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬ندع‭ ‬العنف‭ ‬يردعنا‭. ‬الكفاح‭ ‬متواصل‭”. ‬وكان‭ ‬رشدي‭ ‬أصيب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬لدى‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬تشوتوكوا،‭ ‬شمال‭ ‬ولاية‭ ‬نيويورك،‭ ‬جراء‭ ‬هجوم‭ ‬بسكين‭ ‬نفذه‭ ‬شاب‭ ‬اندفع‭ ‬نحوه‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬الكاتب‭ ‬يهم‭ ‬بإلقاء‭ ‬كلمة‭. ‬وأعلن‭ ‬وكيله‭ ‬أندرو‭ ‬ويلي‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬اكتوبر‭ ‬أن‭ ‬رشدي‭ ‬فقد‭ ‬البصر‭ ‬‮ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬عينيه‭ ‬وخسر‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬استخدام‭ ‬إحدى‭ ‬يديه‭.‬

وأثار‭ ‬الهجوم‭ ‬صدمة‭ ‬في‭ ‬الغرب،‭ ‬لكنه‭ ‬حظي‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬بالإشادة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متشددة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬إسلامية‭ ‬مثل‭ ‬إيران‭ ‬وباكستان‭.‬

ويعيش‭ ‬الكاتب‭ ‬منذ‭ ‬1989‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬فتوى‭ ‬بهدر‭ ‬دمه‭ ‬أصدرها‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬آنذاك‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬روح‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬إثر‭ ‬نشر‭ ‬روايته‭ “‬آيات‭ ‬شيطانية‭”.‬