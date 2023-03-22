سلطة رابعة – قاسم حسين صالح

سيكولوجيا السياسي العراقي يعاني من عقدة الشعور بالنقص أمام الإعلام العراقي ،لانه يعرف أنهم أذكياء ويعرفون حقيقته من يوم ولد.. ويعرف أنهم يعرفون أنه لا علاقة له بالثقافة ، ويعرفون أنه لم يقرأ لا دستيوفسكي ولا غائب طعمه فرمان ، ولا عبد الرحمن مجيد الربيعي الذي غادرنا اليوم ولا يملك ثمن الدواء…أنه يخشاك يا دكتور احمد لانه يعرف ان لك خبرة ربع قرن في الإعلام..وقابلت سياسيين كبارا ..فيخشاك أن تحرجه ..وتلك هي مشكلة من يعاني عقدة الشعور بالنقص .. والتناقض بين كونه مسؤولاً كبيرا وكونه صغيرا امامك.

تحياتي لك دكتور احمد ولكل من يمثل السلطة الرابعة بحق.

تقديم بوش للمحاكمة

لمناسبة مرور عشرين عاما على غزو أميركا للعراق..نقترح تقديم مذكرة إلى محكمة الجنايات الدولية باعتقال جورج بوش الابن بجريمة قتل ملايين العراقيين وملايين الأرامل والأيتام وتخريب البنى التحتية..وما نجم عن الترويع من أمراض نفسية وعقلية.

نستعين بشهادتين الأولى أن مندوب روسيا بمجلس الأمن قال اليوم أن غزو العراق تم بناءا على كذبة شنيعة ،

والثانية..أن استطلاع للراي افاد أن 61 بالمئة من الأمريكيين يرون أن قرار بوش كان خاطئاً.

نحتاج الى تشكيل لجنة تتولى جمع تواقيع ما لا يقل عن نصف مليون عراقي او الاكتفاء بتوقيع ما لا يقل عن مئتي شخصية وطنية وأكاديمية..وسنقوم من جانبنا بتكليف محامين دوليين، والتواصل مع ممثلية الأمم المتحدة في العراق.