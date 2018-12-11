سلطة أم ضحية؟

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فاتح عبد السلام
اخبار اعتقال الصحفيين في العالم العربي أو اغتيالهم أو عزلهم كثيرة ومستمرة ، ويبدو انّ الصحفي هو الحلقة الاضعف التي يجري تصفية الحسابات من خلالها ، فالحكومات حين تتخاصم تنتقم من الصحفيين الذين ترى فيهم أحياناً عقبات من نوع ما في طريقها وكذلك تفعل الاحزاب والشخصيات النافذة والمليشيات وكل مراكز القوى في المجتمعات العربية .
انهم جميعا يدركون انّ الصحفي لا أحد يقف خلفة ولا أحد يدافع عنه ولا أحد يطالب بدمه.
لأوهن الاسباب يتم اعتقال الصحفي، وفي الازمات يبحث الجميع عن الصحفيين من أجل سماع الاخبار والتقارير التي يتفانى الصحفيون في تقديمها، وحين تصيب أحدهم رصاصة أو يقرر أحد لاعبي الميدان السياسي أو الحربي التخلص من صحفي مشاكس لا يلتزم خط المسؤول أو مركز القوى نرى أنّ خبر ضياع الصحفي لا أحد يبحث عنه من الجمهور .
اتحادات الصحفيين العرب ونقاباتهم غالباً ما تبدو مدجنة في المشهد السياسي ، بعضها معذور لأنّ أوضاع بلدها محكومة بسلطات أمنية تساوي بين ما يكتب على ورق الجرائد وما يكتب على ورق التواليت ، لكن هناك دولاً تنساق النقابات الصحفية فيها من دون مبرر مع الجو السياسي العام بطريقة تبعية مهينة لا تترك مجالاً للدفاع عن حقوق الصحفيين .
الاعلام الالكتروني بات مصدر قلق لكثير من السلطات ، والاتحادات الصحفية لا تزال قاصرة عن تنظيم هذا القطاع الجديد من الاعلام بشكل لائق يسد الثغرات ويحمي القيم الصحفية واخلاقيات المهنة . ونتيجة ذلك القلق الذي يبدو أحياناً متفاقماً أوذلك التقصير النقابي الذي يزداد يوماً بعد آخر ، بات الصحفيون الأصليون ضائعين بين سلطات لا ترحم ونقابات قد تركت أبوابها سائبة للتغلغل السياسي والنفعي من دون فرز وتمييز ، بما ينتج عن ذلك تشويه مشهد ملتبس أصلاً ، وعاجز عن ايضاح التعريف الاقرب للحقيقة في انّ الصحافة سلطة رابعة .
نقابات الصحفيين مدعوة لمؤتمرات معمّقة تناقش قضايا العلاقة مع السلطات ليس السياسية وحدها وانّما الدينية والعشائرية وسواها ، والعمل على إشراك شخصيات متنوعة من تلكم السلطات في مناقشات تخرج بحلول ولا تبقى حبيسة الورق .
أحقاً لا تزال الصحافة سلطة رابعة؟
رئيس التحرير – الطبعة الدولية