سلطة أم ضحية؟

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فاتح عبد السلام

اخبار‭ ‬اعتقال‭ ‬الصحفيين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬أو‭ ‬اغتيالهم‭ ‬أو‭ ‬عزلهم‭ ‬كثيرة‭ ‬ومستمرة‭ ‬،‭ ‬ويبدو‭ ‬انّ‭ ‬الصحفي‭ ‬هو‭ ‬الحلقة‭ ‬الاضعف‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬تصفية‭ ‬الحسابات‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬،‭ ‬فالحكومات‭ ‬حين‭ ‬تتخاصم‭ ‬تنتقم‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬ترى‭ ‬فيهم‭ ‬أحياناً‭ ‬عقبات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬وكذلك‭ ‬تفعل‭ ‬الاحزاب‭ ‬والشخصيات‭ ‬النافذة‭ ‬والمليشيات‭ ‬وكل‭ ‬مراكز‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬المجتمعات‭ ‬العربية‭ .‬

انهم‭ ‬جميعا‭ ‬يدركون‭ ‬انّ‭ ‬الصحفي‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يقف‭ ‬خلفة‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يدافع‭ ‬عنه‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يطالب‭ ‬بدمه‭.‬

لأوهن‭ ‬الاسباب‭ ‬يتم‭ ‬اعتقال‭ ‬الصحفي،‭ ‬وفي‭ ‬الازمات‭ ‬يبحث‭ ‬الجميع‭ ‬عن‭ ‬الصحفيين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬سماع‭ ‬الاخبار‭ ‬والتقارير‭ ‬التي‭ ‬يتفانى‭ ‬الصحفيون‭ ‬في‭ ‬تقديمها،‭ ‬وحين‭ ‬تصيب‭ ‬أحدهم‭ ‬رصاصة‭ ‬أو‭ ‬يقرر‭ ‬أحد‭ ‬لاعبي‭ ‬الميدان‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الحربي‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬صحفي‭ ‬مشاكس‭ ‬لا‭ ‬يلتزم‭ ‬خط‭ ‬المسؤول‭ ‬أو‭ ‬مركز‭ ‬القوى‭ ‬نرى‭ ‬أنّ‭ ‬خبر‭ ‬ضياع‭ ‬الصحفي‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يبحث‭ ‬عنه‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ .‬

اتحادات‭ ‬الصحفيين‭ ‬العرب‭ ‬ونقاباتهم‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تبدو‭ ‬مدجنة‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬،‭ ‬بعضها‭ ‬معذور‭ ‬لأنّ‭ ‬أوضاع‭ ‬بلدها‭ ‬محكومة‭ ‬بسلطات‭ ‬أمنية‭ ‬تساوي‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يكتب‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬الجرائد‭ ‬وما‭ ‬يكتب‭ ‬على‭ ‬ورق‭ ‬التواليت‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬دولاً‭ ‬تنساق‭ ‬النقابات‭ ‬الصحفية‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬مع‭ ‬الجو‭ ‬السياسي‭ ‬العام‭ ‬بطريقة‭ ‬تبعية‭ ‬مهينة‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬مجالاً‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الصحفيين‭ .‬

الاعلام‭ ‬الالكتروني‭ ‬بات‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬،‭ ‬والاتحادات‭ ‬الصحفية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قاصرة‭ ‬عن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الجديد‭ ‬من‭ ‬الاعلام‭ ‬بشكل‭ ‬لائق‭ ‬يسد‭ ‬الثغرات‭ ‬ويحمي‭ ‬القيم‭ ‬الصحفية‭ ‬واخلاقيات‭ ‬المهنة‭ . ‬ونتيجة‭ ‬ذلك‭ ‬القلق‭ ‬الذي‭ ‬يبدو‭ ‬أحياناً‭ ‬متفاقماً‭ ‬أوذلك‭ ‬التقصير‭ ‬النقابي‭ ‬الذي‭ ‬يزداد‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬،‭ ‬بات‭ ‬الصحفيون‭ ‬الأصليون‭ ‬ضائعين‭ ‬بين‭ ‬سلطات‭ ‬لا‭ ‬ترحم‭ ‬ونقابات‭ ‬قد‭ ‬تركت‭ ‬أبوابها‭ ‬سائبة‭ ‬للتغلغل‭ ‬السياسي‭ ‬والنفعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬فرز‭ ‬وتمييز‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تشويه‭ ‬مشهد‭ ‬ملتبس‭ ‬أصلاً‭ ‬،‭ ‬وعاجز‭ ‬عن‭ ‬ايضاح‭ ‬التعريف‭ ‬الاقرب‭ ‬للحقيقة‭ ‬في‭ ‬انّ‭ ‬الصحافة‭ ‬سلطة‭ ‬رابعة‭ .‬

نقابات‭ ‬الصحفيين‭ ‬مدعوة‭ ‬لمؤتمرات‭ ‬معمّقة‭ ‬تناقش‭ ‬قضايا‭ ‬العلاقة‭ ‬مع‭ ‬السلطات‭ ‬ليس‭ ‬السياسية‭ ‬وحدها‭ ‬وانّما‭ ‬الدينية‭ ‬والعشائرية‭ ‬وسواها‭ ‬،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إشراك‭ ‬شخصيات‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬تلكم‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬مناقشات‭ ‬تخرج‭ ‬بحلول‭ ‬ولا‭ ‬تبقى‭ ‬حبيسة‭ ‬الورق‭ .‬

أحقاً‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الصحافة‭ ‬سلطة‭ ‬رابعة؟

رئيس التحرير – الطبعة الدولية