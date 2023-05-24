سلطان عُمان سيتوجه إلى إيران بعد مباحثات مع السيسي بشأن فرص المصالحة

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ -‬مسقط‭ ‬الزمان

​يبدأ‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬الأحد‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬تستمر‭ ‬يومين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬الديوان‭ ‬السلطاني‭ ‬الأربعاء،‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تقارب‭ ‬دبلوماسي‭ ‬تشهده‭ ‬المنطقة‭ ‬مؤخرا‭ ‬خصوصا‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬وجيرانها‭ ‬العرب‭. ‬وأفاد‭ ‬الديوان‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أوردته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬العمانية‭ ‬أن‭ ‬السلطان‭ ‬سيقوم‭ ‬‮«‬بزيارة‭ ‬رسميّة‭ ‬إلى‭ ‬الجمهوريّة‭ ‬الإسلاميّة‭ ‬الإيرانيّة‭ ‬لمدّة‭ ‬يومين‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‮»‬‭. ‬​اختتم‭ ‬السلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬سلطان‭ ‬عُمان‭ ‬زيارته‭ ‬المفاجئة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬لمصر‭ ‬،‭ ‬ورغم‭ ‬الإعلان‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬احتل‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬المباحثات‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬والسلطان‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مصدرا‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬كشف‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬احتلت‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإيران‭ ‬يحتل‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬العلاقات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الخارجية‭ ‬نظرا‭ ‬لأهمية‭ ‬مصر‭ ‬ودورها‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬المصالحة‭ ‬بين‭ ‬السعودية‭ ‬وإيران‭ ‬،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تشكل‭ ‬حاجزا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬،‭ ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬أبلغ‭ ‬السلطان‭ ‬سعيد‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شروطاً‭ ‬يجب‭ ‬تسويتها‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتدخلات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬وكذلك‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الملف‭ ‬الفلسطيني‭. ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬حذر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬السياسيين‭ ‬في‭ ‬استطلاع‭ ‬للرأي‭ ‬أجريناه‭ ‬معهم‭ ‬من‭ ‬مغبة‭ ‬إعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬نظرا‭ ‬لخطورة‭ ‬المخططات‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬حذر‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الإيراني‭ ‬أسامة‭ ‬الهتيمي‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬التقارب‭ ‬المصري‭ ‬الإيراني‭ ‬إلى‭ ‬غض‭ ‬القاهرة‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬السلوك‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬لإيران‭ ‬استغلال‭ ‬عودة‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬لاستمرار‭ ‬سياستها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وكلائها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬مصر‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تتمسك‭ ‬بشروطها‭ ‬لإعادة‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬وأن‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬علاقات‭ ‬إيران‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخاطر‭ ‬أمنية‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الإيرانيين‭ ‬بحرية‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬والتنقل‭ ‬بحرية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الباحث‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬التخوفات‭ ‬السابقة‭ ‬لن‭ ‬تمنع‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬الدعوات‭ ‬الإيرانية‭ ‬للتقارب‭ ‬معها‭ ‬استجابة‭ ‬للوساطات‭ ‬العربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬إيران‭ ‬وعمان‭. ‬

‭ ‬ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الإيراني‭ ‬وجدان‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬التضامن‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الاحوازي‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬المجاورة‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬مصر‭ ‬ولا‭ ‬يعني‭ ‬هذا‭ ‬التقارب‭ ‬لا‭ ‬يعد‭ ‬تغييرا‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬الإيراني‭ ‬لأن‭ ‬إيران‭ ‬لها‭ ‬أيديولوجية‭ ‬أصولية‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬سعيها‭ ‬للتقارب‭ ‬ناتج‭ ‬عن‭ ‬التدهور‭ ‬الإقتصادي‭ ‬والعقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬وأضاف‭ ‬الباحث‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأحوال‭ ‬ودية‭ ‬وأن‭ ‬مصر‭ ‬لن‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬تجاريا‭ ‬أو‭ ‬اقتصاديا‭. ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬حاولت‭ ‬التقارب‭ ‬مع‭ ‬مصر‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬مرسي‭ ‬حيث‭ ‬طرحت‭ ‬إيران‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬مرسي‭ ‬لإيران‭ ‬فكرة‭ ‬تنشيط‭ ‬السياحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الدينية‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬رفضت‭ ‬هذا‭ ‬التقارب‭ ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬حذرت‭ ‬إيران‭ ‬من‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬الشأن‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عبر‭ ‬علاقاتها‭ ‬ببعض‭ ‬التنظيمات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬الجهاد‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬يضر‭ ‬بالأمن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬والدور‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬فتحت‭ ‬خط‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬عقب‭ ‬زيارة‭ ‬سلطان‭ ‬عمان‭ ‬لمصر‭ ‬حيث‭ ‬أبلغت‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬الشواغل‭ ‬المصرية‭ ‬تجاه‭ ‬الممارسات‭ ‬الإيرانية‭ ‬بالمنطقة‭ .‬