سلطات الملك في بريطانيا

لندن‭ ‬9‭-‬9‭-‬2022‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬الملك‭ ‬أساسا‭ ‬هو‭ ‬شخصية‭ ‬احتفالية‭ ‬لا‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتدخل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭. ‬لكنه‭ ‬يحتفظ،‭ ‬بصفته‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة،‭ ‬ببعض‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الدستورية‭.‬

‭- ‬دور‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ – ‬البرلمان‭ ‬هو‭ ‬أعلى‭ ‬سلطة‭ ‬تشريعية‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬ويتألف‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ومجلس‭ ‬اللوردات‭ ‬والتاج،‭ ‬وهي‭ ‬كلمة‭ ‬أخرى‭ ‬تعني‭ ‬الملكية‭.‬

والتاج‭ ‬أقدم‭ ‬مكون‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الحكم‭ ‬البريطاني‭ ‬لكن‭ ‬صلاحياته‭ ‬تلاشت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬الوقت‭ ‬وأصبحت‭ ‬الآن‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الطقوس‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭.‬‮ ‬‭ ‬‭- ‬تعيين‭ ‬حكومة‭ -‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية،‭ ‬يدعو‭ ‬الملك‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بأكبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مقاعد‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ليكون‭ ‬رئيسا‭ ‬للوزراء‭ ‬ويشكل‭ ‬الحكومة‭.‬

يفتتح‭ ‬الملك‭ ‬البرلمان‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬تطغى‭ ‬عليه‭ ‬التقاليد‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬خطاب‭ ‬العرش‮»‬،‭ ‬ويقرأ‭ ‬خطط‭ ‬الحكومة‭ ‬للأشهر‭ ‬الـ12‭ ‬المقبلة‭.‬‮ ‬

يبدأ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬السنوي‭ ‬الكبير‭ ‬عادة‭ ‬بوصول‭ ‬الملك‭ ‬إلى‭ ‬ويستمنستر‭ ‬في‭ ‬موكب‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬وهو‭ ‬يضع‭ ‬التاج‭ ‬الإمبراطوري‭. ‬ويدخل‭ ‬الملك‭ ‬أو‭ ‬الملكة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬اللوردات‭.‬‮ ‬

ويتوجه‭ ‬صاحب‭ ‬منصب‭ ‬‮«‬العصا‭ ‬السوداء‮»‬‭ (‬بلاك‭ ‬رود‭) ‬لدعوة‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬حيث‭ ‬يُغلق‭ ‬الباب‭ ‬في‭ ‬وجهه‭ ‬في‭ ‬إجراء‭ ‬رمزي‭ ‬لتأكيد‭ ‬استقلال‭ ‬المجلس‭ ‬حيال‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭.‬‮ ‬

ويقوم‭ ‬التاج‭ ‬بحل‭ ‬البرلمان‭ ‬رسميًا‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬تشريعية‭ ‬جديدة‭.‬‮ ‬

‭- ‬الموافقة‭ ‬الملكية‭ -‬

عندما‭ ‬تتم‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬العموم‭ ‬ومجلس‭ ‬اللوردات،‭ ‬يُرسل‭ ‬إلى‭ ‬الملك‭ ‬ليتم‭ ‬توقيعه‭ ‬ليصدر‭ ‬ويصبح‭ ‬قانونا‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الملك‭ ‬يمكن،‭ ‬تقنيا،‭ ‬أن‭ ‬يرفضه‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬عمليا،‭ ‬شكليا‭.‬

وكانت‭ ‬الملكة‭ ‬آن‭ ‬آخر‭ ‬عاهل‭ ‬رفض‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬في‭ ‬1708‭.‬

‭- ‬حافظ‭ ‬أسرار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ -‬

كانت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬تلتقي‭ ‬رؤساء‭ ‬الحكومة‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬يبلغونها‭ ‬خلالها‭ ‬بخططهم‭ ‬ومخاوفهم‭. ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬حكمها‭ ‬أصبحت‭ ‬الاجتماعات‭ ‬افتراضية‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬تم‭ ‬بثه‭ ‬في‭ ‬1992‭ ‬‮«‬إنهم‭ ‬يخبرونني‭ ‬بما‭ ‬يحدث‭ ‬أو‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬لديهم‭ ‬أي‭ ‬مشاكل‭ ‬وأحيانًا‭ ‬يمكنني‭ ‬مساعدتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬ما‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬يدركون‭ ‬أنني‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬غير‭ ‬منحازة‭ ‬ومن‭ ‬الممتع‭ ‬الشعور‭ ‬بأنني‭ ‬إسفنجة‮»‬‭.‬

‭- ‬أوسمة‭ – ‬يملك‭ ‬الملك‭ ‬سلطة‭ ‬تعيين‭ ‬اللوردات‭ ‬في‭ ‬البرلمان،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬لا‭ ‬تمارس‭ ‬إلا‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مشورة‭ ‬وزراء‭ ‬الحكومة‭.‬‮ ‬

كما‭ ‬يمنح‭ ‬الملك‭ ‬شخصيًا‭ ‬وسام‭ ‬الفارس‭ ‬لتكريم‭ ‬الذين‭ ‬قدموا‭ ‬مساهمة‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬المجتمع‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭.‬‮ ‬

وكل‭ ‬سنة‭ ‬تقدم‭ ‬له‭ ‬الحكومة‭ ‬لائحة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬لتكريمهم‭.‬

‭- ‬أزمة‭ ‬دستورية‭ -‬

يُسمح‭ ‬للملك‭ ‬بممارسة‭ ‬صلاحياته‭ ‬الملكية‭ ‬‮«‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬أزمة‭ ‬دستورية‭ ‬خطيرة‮»‬‭. ‬وعندئذ،‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بمخالفة‭ ‬نصيحة‭ ‬الوزراء‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭.‬‮ ‬

‭- ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأنغليكانية‭ -‬

والملك‭ ‬الحاكم‭ ‬الأعلى‭ ‬لكنيسة‭ ‬إنكلترا،‭ ‬يملك‭ ‬سلطة‭ ‬تعيين‭ ‬الأساقفة‭ ‬ورؤساء‭ ‬الأساقفة‭. ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬السلطة‭ ‬لا‭ ‬يمارسها‭ ‬إلا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬نصيحة‭ ‬لجنة‭ ‬كنسية‭.‬