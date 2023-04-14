سلة النفط تخسر أمام ذوب آهن الإيراني وتفقد فرصة التأهل

بغداد- الزمان

خسر فريق نادي النفط لكرة السلة، أمام فريق نادي ذوب آهن الإيراني في المباراة التي جرت في طهران بنتيجة 95-83 نقطة، ضمن الملحق المؤهل للدور الثاني من بطولة سوبر غرب آسيا وصل ليفقد فرصة التأهل للمرحلة المقبلة من المنافسات. وكان فريق النفط لكرة فاز مساء الأربعاء الماضي، على فريق نادي ذوب آهن الايراني في المباراة التي جرت في قاعة الشعب في بغداد بنتيجة 90-82 نقطة، ضمن إياب الملحق المؤهل للدور الثاني. وبهذه النتيجة سيواجه فريق ذوب اهن، فريق كوركان الايراني في مباراة التأهل للمرحلة المقبلة. وكان فريق ذوب آهن اصفهان قد فاز على فريق النفط العراقي في اللقاء الاول بنتيجة 109-107 بعد التمديد في المباراة التي جرت في صالة آزادي بالعاصمة طهران.