سلة النفط تتعثّر في بغداد أمام جورجان الإيراني

بغداد- الزمان

خسر فريق النفط بكرة السلة أمام جورجان الإيراني، بنتيجة 101-91 م داخل صالة الشعب بالعاصمة بغداد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية من بطولة السوبر الغرب آسيوي. وتمكن جورجان من فرض سيطرته على مجريات الفترة الأولى وتمكن من التقدم 29-23 بفضل تألق لاعبه محمد جمشيدي ومحترفيه الأمريكي باريش بيتي والليتواني انتاناس أودراس.

إتساع فارق

وعزز جورجان تفوقه مع نهاية الفترة الثانية بواقع 52-49 رغم محاولات سوسا وويجنز الثنائي المحترف بصفوف النفط، لكن لم تنفع في إتساع الفارق في الفترة الثالثة وحسمها بنتيجة 80-68 لصالح كتيبة المدرب الإيراني ميهران حاتمي.

وتواصل تفوق الضيوف حتى نهاية الفترة الأخيرة التي حسمت بفارق 10 نقاط، ليقفز جورجان إلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية، تاركا الوصافة للرياضي اللبناني، فيما اكتفى النفط بالترتيب الثالث. وسيلعب النفط في الدور الثاني مع ذوب آهن الإيراني في طهران يوم 29 آذار الجاري، على أن يلتقيه مجدداً ببغداد في الرابع من نيسان المقبل.

وفي سياق منفصل جرت سبع مواجهات كروية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة الصالات. واسفرت نتائج المباريات السبع عن فوز فريق نادي نفط الوسط على فريق نادي الشباب البصري بنتيجة 11-2 وفوز فريق نادي بلدية البصرة على فريق نادي الحشد بنتيجة 9-5 كما فاز فريق نادي الشرقية على فريق نادي الجيش بنتيجة 9-2.

وكــــــــــذلك تغلب فريق نادي المرور على فريق نادي الظفر بنتيجة 5-2 وفريق نادي مصافي الوسط على فريق نادي آليات الشــــــرطة بنتيجة 4-0 فيما تعادل فريقا امانة بغداد وغاز الجنوب بنتيجة 4-4 وتعــادل فريقا نفط البصرة والشرطة بنتيجـــــــــة 1-1.