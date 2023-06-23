لوكاس صالح يوقّع على كشوفات المريميين

سلة المنامة تحقّق ثلاثية تاريخية

{ المنامة – وكالات: حقق نادي المنامة لقب الدوري البحريني بعد فوزه الثالث تواليا على المحرق 101-83? مساء أمس، على صالة مدينة خليفة، في سلسلة المباريات النهائية، وسط حضور جماهيري هو الأكبر في الموسم. ويتوج باللقب الفريق الفائز في 3 مباريات من 5 مواجهات نهائية، لكن المنامة تمكن من حسم 3 مواجهات متتالية لصالحه. ويدين المنامة بهذا الفوز إلى نجمه حسن نيروز قائد الفريق الذي لعب دورا بارزا في تحقيق الفوز بتسجيله 4 ثلاثيات حاسمة. علاوة على محترفه دومينيك الذي لعب بشكل قوي في الجانب الدفاعي وصانع الألعاب أحمد حسن وأفضل لاعب في الدوري مصطفى حسين وشقيقه علي. واستطاع المنامة أن يضم الدوري إلى كأس خليفة بن سلمان، إضافة إلى حصوله على لقب كأس غرب آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

كما أعلنت إدارة نادي المريميين، اليوم الخميس، تعاقده مع اللاعب اللبناني لوكاس صالح، ليكون ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الجديد. وكان المريميين قد تعاقد مع مارفين سركيس، وجورج إيف دعبول، وجبريال صليبي، وغسان أبو طقة، وجو أبي خرس.

عنصر مهم

ويعتبر لوكاس صالح، الذي لعب لجامعة بافالو في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، عنصرا مهما في خطة تعزيز صفوف النادي الأزرق. ويأمل المريميين، بقيادة مدربه صباح خوري، بأن يقدم كل ما عنده من أجل المنافسة للوصول إلى الفاينال 4 من البطولة. ومن المقرر أن تنطلق بطولة لبنان لكرة السلة في شهر تشرين الأول المقبل، حيث تعزز الأندية صفوفها بشكل مكثف.

وتغلب فريق سلة الجيش على نظيره أهلي حلب بفارق 17 نقطتين 84-82 اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة الفيحاء بدمشق، في المواجهة الثانية من الفاينال فور، ليتم الاحتكام لمواجهة ثالثة حاسمة. وكان النصف الأول من اللقاء قد انتهى بتقدم سلة الجيش بفارق نقطة واحدة بواقع 45-44 وفي الربعين الثالث والرابع باتت المباراة سجالا بين الفريقين حتى انتهت للزعيم بفارق نقطتين.

بطاقة تأهل

يشار إلى أن اللقاء بين الفريقين سيتجدد يوم غد الأحد في صالة الحمدانية بحلب عند الثامنة مساءً لحسم بطاقة التأهل إلى النهائي. وفي الطرف الثاني يلقي الوحدة والنواعير في لقاء فاصل يوم السبت القادم بصالة الفيحاء بدمشق لتحديد المتأهل الآخر للنهائي. من جهته كشف بانوس ديامانتوبولوس، وكيل لاعب كرة السلة أوجي مايو عن المستجدات بشأن أزمة اللاعب والنادي حول المستحقات. قال بانوس في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إن مايو يحق له الحصول على راتب شهرين، وحصل على وعود بصرفها قريبا. وتابع أن مايو تجربته كانت مميزة مع الزمالك والأجواء كانت رائعة على مستوى النادي والجماهير، مؤكدا أن اللاعب يحترم مسئولي القلعة البيضاء والعلاقة جيدة جدا بين الطرفين. وواصل: لا نريد اتخاذ خطوات أبعد من شكوى الزمالك لدى الاتحاد الدولي، وأتمنى حل أزمة المستحقات سريعا، موضحا أن اللاعب يتمنى العودة إلى الزمالك ومصر. وأكمل: نتفهم وجود أزمة دولار في مصر وأن الزمالك يعاني من أزمة مالية، لكن يجب حل أزمة مستحقات مايو، موضحا أن اللاعب لم يتلق عروضا من أندية مصرية. ولفت إلى أن كيجو يفضل الاستمرار في اللعب خارج مصر ويرغب في اللعب داخل قارة أوروبا، نافيا أن يكون أوجستي بوش مدرب فريق الأهلي لكرة السلة تواصل معه لجلب عروض خارجية.