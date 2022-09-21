سلة الشرطة تحقّق الفوز على دجلة في مباراة كأس المثابرة

بغداد – الزمان

تمكن فريق نادي الشرطة من تحقيق الفوز على فريق نادي دجلة الجامعة بفارق سبع نقاط في مباراة كأس المثابرة لكرة السلةً. وانتهى اللقاء بفتراته الاربعة بفوز الشرطة بنتيجة 87-80 نقطة .وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة مساء اليوم في الساعة السادسة مساءً .وكان فريق النفط صاحب المركز الأول في الموسم 2021-2022 قد انسحب من مواجهة الشرطة صاحب المركز الثاني ليحل محله صاحب المركز الثالث فريق دجلة الجامعة .وتقام مباراة كأس المثابرة من كل موسم بين صاحبي المركز الأول والثاني ، على ان تقام المباراة قبل انطلاق الموسم الجديد.