سلة الايمان لا تفرغوها بعد رمضان – عامر محسن الغريري

رمضان جمعنا على مائدة واحدة وحد حديثنا واحلامنا و قارب دعواتنا بالعتق من النيران والفوز بجنة الرحمن.. جمعتنا أيامه على التعاون ومساعدة الفقراء والسعي لدور العبادة لاقامة الصلاة واثقال ميزان الحسنات لامسنا هموم المحتاجين وامسكنا عن الطعام واستشعرنا بجوع الفقراء وعطش المساكين.. ساعدنا الجار والى الابواب اوصلنا صينية الافطار تذاكرنا في سير الصالحين وخضنا في مكارم ال البيت والصحابة والتابعين..

على موائد رمضان تذوق المحرومون انواع الطعام وعزز المسلم حصيلته من الصبر والصدق ورسخ الايمان تقرب من الايتام ومسح على رؤوس المحرومين من عطف الاباء وحنان الامهات..تواصلنا مع الارحام وصلينا التراويح ورطبنا اللسان بذكر الودود اللطيف الديان.. ودعنا الغيبة وحاربنا النميمة وقلعنا عن العادات السيئة من تدخين ونرجيلة وشرب المسكرات المثيرة للرذيلة..

لنتمسك بحصاد رمضان و نتعوذ بالرحمن من الفتن ظاهرها وباطنها ولا نستهين بعد رمضان بالذنوب الصغار فلا صغيرة مع الاصرار ولا نيأس من عطف الرحمن اذا زلت اقدامنا ولامسنا الذنوب الكبار فلا كبيرة مع الاستغفار والله المعين على البر والاحسان ولا يحرمنا من جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الاخيار قولوا آمين.