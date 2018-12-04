سلام عادل ليس شهيداً! – حسن النواب

زمان جديد
حتى الشهداء في وطني لا ينالونَ هذه المنزلة المقدَّسة وأعني صفة الشهيد؛ إِلاّ بعدَ قرارٍ حكومي وقناعة أمزجة الأحزاب السياسية المتنفِّذة؛ الزعيم عبد الكريم قاسم حطَّم البعثيون نصبه في شارع الرشيد، وشيَّدوا بدلاً عنهُ تمثالاً لعبد الوهاب الغريري الذي اشترك مع الطاغية صدّام في محاولة اغتياله؛ كما أتذكَّرُ في طفولتي إنَّ نصباً لرأس عبد الكريم قاسم في حديقة عامة حطَّمهُ عمال البلدية بالفؤوس بناءً على أوامر الحرس القومي، ولا أنسى أيضاً حين كانوا يوزعون علينا كتب الحساب في الصف الثاني الابتدائي، كان الفرّاش يقف عند باب المخزن ليمزَّق صورة الزعيم من الكتاب بناءً على أوامر حاسمة من حزب البعث، وحين سقط النظام القمعي، أُزيل تمثال الغريري وعاد نصب عبد الكريم قاسم إلى مكانه الذي يليق به، بالوقت الذي تعالتْ بعض الأصوات المشبوهة مسنودة من أحزاب دينية متنفَّذة لإزالة نصب الشهيد، بذريعة أنَّهُ يمثِّل حقبةً سوداء ودامية، وأنَّ الجنود الذين سقطوا صرعى في حرب إيران لا يستحقون صفة الشهداء، غير أنَّ احتجاجات الشعب برمَّته جعلتهم يتراجعون عن رغبتهم الخبيثة؛ بطمر تأريخ آلاف الشهداء الذين دافعوا عن الوطن بشجاعةٍ قلَّ نظيرها، مع إنَّ معظم هؤلاء الجُند الضحايا كانوا يكرهون الطاغية صدام الذي ألقى بهم في محرقة النار، وقبل أيام انتشر خبرٌ مؤسف في مواقع التواصل الاجتماعي مفاده.. ”قامت مؤسسة الشهداء في بغداد، برفع صورة الشهيد سلام عادل من الجدار الذي عُلّقتْ عليه صور شهداء مجازر البعث المجرم على مدى فترة حكمهم من 8 شباط 1963 ولغاية 9 نيسان 2003”؛ أمَّا الذي لا يصدِّقُ هذا الخبر، فبوسعهِ زيارة مقر المؤسسة في الكرادة ليتأكَّد من ذلك بنفسه؟ فهل هناك ظلمٌ أكثر من ذلك بحق مناضل قاوم بطش الطاغية بثبات الأحرار؛ ولا أدري كيف تجرَّأتْ هذه المؤسسة وأقدمتْ على هذه الفعلة النكراء التي شجبها واستنكرها الكهول والشبان وحتى الأرامل والأمهات والأطفال؟ وكأنَّ المؤسسة تجهل كفاح هذا الرجل الذي رسم بدمه أسمى وسام للتضحية والفداء، وإذا كانوا لا يعرفون مسيرة هذا المناضل الاستثنائي فنقول لهم.. إنَّ الثائر سلام عادل واسمهُ الحركي حسين أحمد الرضي؛ ولد في النجف الأشرف في عام 1922، حيثُ قاد الحزب الشيوعي العراقي في منتصف الخمسينيات ولغاية انقلاب شباط على يد البعثيين والقوميين ضدَّ الزعيم الوطني عبد الكريم قاسم قائد ثورة 14 تموز؛ وكان لسلام عادل الدور الكبير في تنظيم وتحشيد جماهير الحزب الشيوعي العراقي لجانب هذه الثورة الوطنية؛ درس في بغداد حتى تخرَّج من دار المعلمين الابتدائية في بغداد عام 1943 وفيها بدأت علاقته بالحزب، وعُيَّن مدرَّساً في الديوانية عام 1944؛ ومن هناك انضمَّ لصفوف الحزب. وبعد أنْ أصبح عضواً في اللجنة المحليَّة لمدينة الديوانية، ولنشاطه المميَّز أصبح معروفاً كشيوعي من قبل أجهزة الأمن وتمَّ فصله من العمل عام 1946؛ ثُمَّ اشتغل مفتش باصات وفصل مرَّةً أخرى من العمل لقيامه بتنظيم إضراب لجباة ومفتشي الباصات، وعمل بعدها مدرساً في مدرسة خاصة ومن ثُمَّ مدرساً في مدرسة التطبيقات. وفي نهاية عام 1948 تمَّ فصله من العمل مجدداً ، واحترف العمل الحزبي براتب قدره ستة دنانير، اعتقل في عام 1949 بعد إحدى المظاهرات وحُكم عليه بثلاث سنوات سجن فعلي في سجن ”نقرة السلمان” تلتها سنتان إقامة جبرية. خرج من السجن في بداية عام 1953؛ وفي اليوم الأول لوصوله للرمادي لتنفيذ حكم الإقامة الجبرية عليه لمدة سنتين؛ هرب واختفى وقرر الحزب إرساله إلى البصرة ليصبح مسؤولاً حزبياً للمنطقة الجنوبية، ومن هناك أصدر بياناً باسم منطقة البصرة حول مجزرة 18/6/1953 التي راح ضحيتها عدد من أعضاء الحزب في سجن بغداد والذين كان سلام عادل يعرفهم جميعاً معرفة شخصية، وهذا البيان طبعـه سلام عادل بنفسه وتعلم الطباعة فيه. كان للشهيد دور مهم في توحيد خلايا الحزب الشيوعي العراقي بسبب وجود انشقاق آنذاك كانت تقوده راية الشغيلة؛ وكان سلام عادل وبجهده الشخصي السبب في إعادة راية الشغيلة وتنظيمها إلى صف الحزب الشيوعي. وبعدها اعتقل في 19 شباط 1963؛ حيث تعرَّض لتعذيب شديد تقشعر له الأبدان على يد الحرس القومي؛ حتى شوِّه جسده بالكامل؛ ولم يعد من السهل التعرف عليه، فقد فُقئتْ عيناهُ وكانت الدماء تنزف منهما ومن أذنيه ويتدلَّى اللحم من يديه المقطوعتين وكُسرت عظامه وقطعت بآلة جارحة عضلات ساقيه وأصابع يديه؛ وقُتل معهُ بعد الانقلاب آلاف الشيوعيين والعديد من قادة الحزب منهم ” محمد حسين أبو العيس” و”حسن عوينة” و”جمال الحيدري” و”جورج تللو”. ترك الشهيد سلام عادل مؤلفات نضالية ساطعة في سفر التاريخ ويشار لها بالبنان منها ”البرجوازية الوطنية في العراق” ”رد على مفاهيم برجوازية قومية وتصفوية”، وكتاب ”انتفاضة 1956 ومهامنا في الظرف الراهن” ”الإصلاح الزراعي”، ”وجهة نضالنا في الريف”؛ استشهدَ في 6 آذار 1963 في قصر النهاية ببغداد على يد البعثيين والقوميين الذين استولوا على السلطة بعد تعرَّضهِ إلى تعذيب وحشي بسبب صموده على موقفه ومبدأه حتى لحظة استشهاده، إذْ لم يتبق من جسده شيئاً لأنَّ البعثيين القوا به في محلول التيزاب الحارق. لقد عمدتُ إلى استعراض سيرة هذا الشهيد الاستثنائي مع أني لستُ شيوعياً؛ لكنَّ الإجحاف والانتهاك الصارخ بحق هذا المناضل النادر دعاني لكتابة هذا المقال؛ برغم أنَّ سيرته الشجاعة يعرفها القاصي والداني، غير أنَّ مؤسسة الشهداء لها رأي آخر؛ حينَ أركنتْ نضال وتضحيات هذا الشهيد جانباً؛ ربَّما لأنَّه لم يضع ” عِمامةً ” على رأسه؛ وأقدمتْ على رفع صورته من جدار بنايتها؛ وهي لا تعلم أنَّ صورة سلام عادل راسخة في ضمائر العراقيين واسمه نُقش بحروف من ذهب في قلوب المناضلين الأحرار حتى قيام الساعة.