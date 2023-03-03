سكن لائق للعائلة العراقية – عبدالعظيم الخفاجي

على السلطات العراقية بغياب الدوله ومن اجل تحقيق الدولة العادلة يجب إللغاء نمط توزيع الاراضي السييء على المواطنين والاستعاضة بمنح سكن ملائم كامل الخدمات (مفتاح) كما هو معمول في كثيرا”،من الدول التي تعتمد التوزيع العادل للدخل القومي لما يتمتع هذا التشريع في تقليل الكلف وتوزيع مسيطر عليه خدميا”،يبدأ من خارج محيط الدائرة الى سنترها من اجل عكس الهجرة من الريف الى المدينة تحت توزيع عادل للقوى العاملة ايضا”،وأؤكد ان هناك غطاء مالي لكثير من البنوك الاستثمارية لتغطية نفقات الكلف تحت اقل الاسعار ووجود الشركات ذات التكنولوجيا العالية في التنفيذ وتتمتع ايضا” بالغطاء المالي الكافي لانجاز المشروع وبضمان الدفع من قبل العائلة العراقية العراق بحاحة الى 4 مليون وحدة سكنية وبمدة انجاز 2سنة على ذمة الشركات والبنوك الساندة من قبل ناشر هذا العرض

{ الباحث الاقتصادي