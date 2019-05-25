سكاي‭ ‬نيوز‭: ‬دمشق‭ ‬قصفت‭ ‬فريقنا‭ ‬الصحفي‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬قناة‭ ‬«سكاي‭ ‬نيوز»‭ ‬الإخبارية‭ ‬البريطانية‭ ‬الخميس‭ ‬أنّ‭ ‬أحد‭ ‬فرقها‭ ‬تعرّض‭ ‬لقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬«متعمّد»‭ ‬شنّه‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬بمساعدة‭ ‬قوات‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬كبير‭ ‬للجهاديين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.‬

وقالت‭ ‬القناة‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬إنّ‭ ‬«فريق‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬–‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬واضحاً‭ ‬أنّه‭ ‬فريق‭ ‬صحافي‭ ‬–‭ ‬استُهدف‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متعمّد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري»‭.‬

وأرفقت‭ ‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬المقال‭ ‬بشريط‭ ‬فيديو‭ ‬يُظهر‭ ‬تعرض‭ ‬الفريق‭ ‬الصحافي‭ ‬لنيران‭ ‬وسط‭ ‬منازل‭ ‬مدمّرة‭.‬

وقالت‭ ‬أليكس‭ ‬كروفورد‭ ‬موفدة‭ ‬القناة‭ ‬إلى‭ ‬إدلب‭ ‬إنّ‭ ‬«طائرة‭ ‬مسيّرة‭ ‬عسكرية‭ ‬رصدتنا‭ ‬ثم‭ ‬استُهدفنا‭ ‬مراراً‭ ‬بما‭ ‬نعتقد‭ ‬أنها‭ ‬قذائف‭ ‬من‭ ‬عيار‭ ‬125‭ ‬ملم،‭ ‬ربما‭ ‬أُطلقت‭ ‬من‭ ‬دبابة‭ ‬روسية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬تي-72»‭.‬

وأضافت‭ ‬«لقد‭ ‬تواصل‭ ‬استهدافنا‭ ‬بينما‭ ‬كنّا‭ ‬نغادر‭ ‬المنطقة»،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬«ناشطاً‭ ‬سياسياً»‭ ‬يدعى‭ ‬بلال‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬كان‭ ‬برفقة‭ ‬الفريق‭ ‬أصيب‭ ‬بشظايا‭.‬

وقالت‭ ‬«الأمر‭ ‬يتعلّق‭ ‬بانتهاكات‭ ‬صارخة‭ ‬لقواعد‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬قتال»‭.‬

وتسبّبت‭ ‬المعارك‭ ‬وعمليات‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭ ‬الخميس‭ ‬بمقتل‭ ‬25‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثمانية‭ ‬مدنيين‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬نفّذتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬

ونفّذت‭ ‬طائرات‭ ‬روسية‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬الخميس‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬إدلب‭ ‬الجنوبي‭ ‬وحماة‭ ‬الشمالي‭ ‬أبرزها‭ ‬بلدتي‭ ‬كفرنبودة‭ ‬والهبيط،‭ ‬تزامنت‭ ‬مع‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬السوري‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬وصاروخية‭ ‬والقائه‭ ‬براميل‭ ‬متفجرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭.‬

وتسيطر‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬على‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب،‭ ‬وتتواجد‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬إسلامية‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬محافظات‭ ‬مجاورة‭. ‬وتخضع‭ ‬المنطقة‭ ‬لاتفاق‭ ‬روسي–تركي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬منزوعة‭ ‬السلاح‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬والفصائل،‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬استكمال‭ ‬تنفيذه‭.‬