سكان‭ ‬الخرطوم‭:‬الهدنة‭ ‬القصيرة‭ ‬لا‭ ‬تغير‭ ‬التدهور‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬

مؤتمر‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬

الخرطوم‭- ‬جنيف‭ -‬الزمان‭ ‬

‭ ‬دخلت‭ ‬هدنة‭ ‬جديدة‭ ‬لمدة‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬صباح‭ ‬الأحد،‭ ‬عشية‭ ‬انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬لتنسيق‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إليها‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬سكان‭ ‬السودان‭.‬

وسبق‭ ‬للجيش‭ ‬بقيادة‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬البرهان‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬بقيادة‭ ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو،‭ ‬أن‭ ‬أبرما،‭ ‬غالبا‭ ‬بوساطة‭ ‬سعودية‭ ‬أميركية،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هدنة‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬النزاع‭ ‬بينهما‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتمّ‭ ‬الالتزام‭ ‬بها‭ ‬كليا‭ ‬على‭ ‬الأرض‭.‬

الا‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬التزما‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬بالهدنة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬سرت‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭..‬

ودخلت‭ ‬الهدنة‭ ‬الجديدة‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬عند‭ ‬السادسة‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ (‬04,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭). ‬وبعد‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬بدئها،‭ ‬أفاد‭ ‬شهود‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬بأن‭ ‬الأوضاع‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬‮«‬هادئة‮»‬‭. ‬وأبدى‭ ‬سكان‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬اتفاقات‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬أطول‭. ‬وقالت‭ ‬هناء‭ ‬حسين‭ ‬التي‭ ‬تقطن‭ ‬وسط‭ ‬الخرطوم‭ ‬‮«‬مشكلتنا‭ ‬أن‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬الهدنة‭ ‬تكون‭ ‬قاسية‭ ‬جدا‭ ‬كأنما‭ ‬المقاتلون‭ ‬يريدون‭ ‬تعويض‭ ‬أيام‭ ‬الهدنة‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬سامي‭ ‬عمر‭ ‬الذي‭ ‬يقطن‭ ‬ضاحية‭ ‬أم‭ ‬درمان‭ ‬بشمال‭ ‬العاصمة‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬وقفا‭ ‬شاملا‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬الهدنة‭ ‬لا‭ ‬تكفى‭ ‬لكي‭ ‬نعود‭ ‬الي‭ ‬الحياة‭. ‬قد‭ ‬يتوقفون‭ ‬عن‭ ‬القتال،‭ ‬لكن‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬لن‭ ‬تغادر‭ ‬المنازل‭ (‬التي‭ ‬سيطر‭ ‬عناصرها‭ ‬عليها‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬نقاط‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الصعوبة‭ ‬أيام‭ ‬القتال‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬ممثلي‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬السودانية‭ ‬وقوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‭ ‬لمدة‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬18‭ – ‬21‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الطرفين‭ ‬تعهدا‭ ‬أنهما‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬يمتنعان‭ ‬عن‭ ‬التحركات‭ ‬والهجمات‭ ‬واستخدام‭ ‬الطائرات‭ ‬الحربية‭ ‬أو‭ ‬الطائرات‭ ‬المسيرة‭ ‬أو‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬أو‭ ‬تعزيز‭ ‬المواقع‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬إمداد‭ ‬القوات‮»‬،‭ ‬وسيسمحان‭ ‬‮«‬بحرية‭ ‬الحركة‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬السودان‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬الهدنة،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬أننا‭ ‬سنتعامل‭ ‬بالرد‭ ‬الحاسم‭ ‬حيال‭ ‬أي‭ ‬خروقات‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المتمردون‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬سريانها‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬التزامها‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يخدم‭ ‬أغراض‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لاسيما‭ ‬تسهيل‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ (…) ‬وفتح‭ ‬الممرات‭ ‬الآمنة‭ ‬للمواطنين‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬الرياض‭ ‬وواشنطن‭ ‬طرفَي‭ ‬النزاع‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النظر‭ ‬في‭ ‬المعاناة‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني،‭ ‬وضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وتوقف‭ ‬حدة‭ ‬العنف‮»‬‭.‬

تتزامن‭ ‬الهدنة‭ ‬المعلنة‭ ‬مع‭ ‬مؤتمر‭ ‬لتنسيق‭ ‬الاستجابة‭ ‬الانسانية‭ ‬ينطلق‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭.‬

ووفق‭ ‬تقديرات‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬يحتاج‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬المقدّر‭ ‬بـ45‭ ‬مليونا،‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬كان‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬فقرا‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬النزاع‭.‬

وتسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بنقص‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬والخدمات‭ ‬الأساسية‭. ‬وتؤكد‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬أن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أرباع‭ ‬المستشفيات‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬القتال‭ ‬باتت‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة‭.‬

وأعلنت‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬تترأس‭ ‬المؤتمر‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬وأطراف‭ ‬أخرى،‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬هدفه‭ ‬‮«‬إعلان‭ ‬التعهدات‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬للسودان‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

والسبت‭ ‬أعلنت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الكويتي،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الكويت‭ ‬الرسمية‭ (‬كونا‭)‬،‭ ‬إرسال‭ ‬‮«‬عشرة‭ ‬أطنان‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الاغاثية‭ ‬والمستلزمات‭ ‬الطبية‮»‬‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬السودان‭.‬

وأفادت‭ ‬كونا‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬‮«‬تعد‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬الجسر‭ ‬الجوي‭ ‬الكويتي‭ ‬لإغاثة‭ ‬الأشقاء‮»‬‭ ‬في‭ ‬السودان‭.‬‮ ‬

وأشارت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬الاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬نالت‭ ‬16‭ ‬بالمئة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬المطلوب‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬ستيفان‭ ‬دوجاريك‭ ‬‮«‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬2‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬مطلوبة‭ ‬للاستجابة‭ ‬الإنسانية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬لم‭ ‬نتلق‭ ‬سوى‭ ‬400‭ ‬مليون‮»‬‭.‬

وأتى‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬الهدنة‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬شهد‭ ‬تصعيدا‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الجوي‭ ‬والمدفعي‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬الخرطوم،‭ ‬بينما‭ ‬تدفع‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬دارفور‭ ‬بغرب‭ ‬البلاد،‭ ‬أعدادا‭ ‬متزايدة‭ ‬للنزوح‭ ‬نحو‭ ‬تشاد‭.‬

وكان‭ ‬موقع‭ ‬الرئاسة‭ ‬التشادية‭ ‬أفاد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بقيام‭ ‬الرئيس‭ ‬التشادي‭ ‬محمد‭ ‬إدريس‭ ‬ديبي‭ ‬بتفقد‭ ‬مدينة‭ ‬أدري‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬السودان‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬‮«‬الوقوف‭ ‬علي‭ ‬أحوال‭ ‬اللاجئين‭ ‬السودانيين‭ ‬الفارين‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الحرب‭ ‬ودور‭ ‬المنظمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬والدولية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإغاثة‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬بفرنسا‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‮«‬فر‭ ‬حوالى‭ ‬6000‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الجنينة‭ ‬للاحتماء‭ ‬في‭ ‬تشاد‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬أدري‮»‬‭.‬

وأفادت‭ ‬‮«‬لجان‭ ‬المقاومة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬مجموعات‭ ‬شعبيّة‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع،‭ ‬بتعرُّض‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الخرطوم‭ ‬منها‭ ‬مايو‭ ‬واليرموك‭ ‬لقصف‭ ‬بطيران‭ ‬الجيش‭ ‬السبت‭.‬

وأعلنت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬وفاة‭ ‬17‭ ‬ضحيّة‭ ‬من‭ ‬المدنيّين‭ ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬أطفال‮»‬‭ ‬وإصابة‭ ‬آخرين‭ ‬و»تدمير‭ ‬25‭ ‬منزلا‮»‬‭.‬

واتّهمت‭ ‬قوّات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬الجيش‭ ‬بمهاجمة‭ ‬‮«‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنيّة‮»‬‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬بالطيران،‭ ‬ما‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬العشرات‮»‬‭.‬