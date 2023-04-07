سقوط ناقل بريد داعش شمال بغداد

‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬بالعراق،‭ ‬الجمعة،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬إرهابي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ (‬داعش‭) ‬بمحافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭. ‬وذكرت‭ ‬الخلية‭ -‬في‭ ‬بيان‭ ‬اطلعت‭ ‬عليه‭ -‬الزمان‭ – ‬أنّ‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬الأهداف‭ ‬المهمة‭ ‬من‭ ‬عصابات‭ (‬داعش‭) ‬الإرهابية‭ ‬والمسؤول‭ ‬عن‭ ‬نقل‭ ‬الارهابيين‭ ‬والبريد‭ ‬الأمني‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬سامراء‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يسمى‭ ‬ولاية‭ ‬شمال‭ ‬بغداد،‭ ‬والإداري‭ ‬السابق‭ ‬لفرقة‭ ‬ذات‭ ‬الصواري‭ ‬التابعة‭ ‬لداعش‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان،‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬تمت‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كمين‭ ‬محكم‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬استخبارية‭ ‬ومتابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬لتحركات‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يتنقل‭ ‬بين‭ ‬محافظات‭ ‬بغداد‭ ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ ‬وأربيل‭.‬