سقوط طائرة مراقبة إيرانية على الحدود مع العراق

بغداد – الزمان

سقطت طائرة مراقبة وتجسس إيرانية من طراز جايروكوبتر بمدينة مهران المتاخمة لمنفذ زرباطية الحدودي الذي يربط محافظة واسط العراقية بمدينة مهران الإيرانية. وأوضحت مصادر أن ( الطائرة التي كان يقودها العقيد الطيار يعقوب كاوياني سقطت بعدما اصطدمت بعمود للتيار الكهربائي )، مضيفة أن (قيادة الأركان العامة لوكالة الأمن القومي الإيراني طلبت من الجهات المختصة أن تبقى عملية سقوط طائرة المراقبة سرية ويمنع تسريب الخبر لوسائل الإعلام).

وضبطت قوة من مديرية شؤون افواج الطوارئ في البصرة 26 شاحنة براد محملة بأدوية مهربة وفاسدة. وقالت المديرية في بيان امس انه ( قوة من افواج الطوارئ ومفرزة شؤون افواج الطوارئ نفذت عملية نوعية بإيعاز من قائد شرطة البصرة الفريق رشيد فليح بعد ورود معلومات استخبارية تمكنت خلالها من ضبط 26 شاحنة براد محملة بأدوية مهربة من المنافذ الحدودية بدون أوراق أصولية يشتبه كونها أدوية فاسدة وغير مطابقة للمواصفات وتراخيص المنشـأ)، مضيفة ان (العمية تأتي في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمنشات الطبية ومنع الأدوية المهربة او غير الصالحة للاستخدام حفاظا على حياة المواطن). وعرضت الاوراق التحقيقية على قاضي التحقيق الذي قرر حجز المركبات وفحص الأدوية وتوقيف المتهمين وفق المادة 194 كمارك. وكانت هيئة المنافذ الحدودية قد ضبطت اول امس 14 براداً تحتوي على أدوية بشرية مختلفة الأنواع في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال بيان للهيئة انه (لدى تدقيق هذه البرادات من جانب شعبة البحث ومطابقتها مع برنامج تدقيق الاجازات الألكتروني في هيئة المنافذ الحدودية تبين عدم صحتها ووجود تزوير في إجازات الاستيراد الخاصة بها وموافقات وزارة الصحة).