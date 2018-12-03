سقوط ثلوج وعواصف رعدية شمال العراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

قالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة الى وزارة النقل تلقته (الزمان) امس ان طقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة سيكون غائما جزئيا كما يتشكل الضباب صباحا ويزول تدريجيا وحركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة و مدى الرؤية 6-8 كيلو مترات وفي الضباب 4-1 كيلو مترا وحدوث عواصف رعدية، في المناطق الوسطى والشمالية، وسيكون غائما بالمنطقة الجنوبية، فيما يشهد يوم غد الأربعاء طقسا غائما مصحوبا بتساقط الأمطار في المناطق ذاتها) وتابعت في بيان ان (الطقس سيكون يوم الخميس المقبل في المنطقة الوسطى في اقسامها الشرقية غائما مصحوبا بتساقط امطار متوسطة الشدة وفي الاقسام الغربية يكون الطقس بين غائم جزئي وغائم كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا)، موضحة ان (الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط الامطار تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع فرصة لحدوث عواصف رعدية فيها مع تساقط الثلوج في اقسامها الجبلية كما يتشكل ضباب خفيف، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط امطار تكون متوسطة الشدة في اقسامها الشرقية مع حدوث عواصف رعدية احيانا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق).

فيما توقع منبئ جوي ان يمر المذنب 46 بالقرب من كوكب الأرض بتاريخ 16 كانون اول الجاري وسيرى بالعين المجردة في عموم دول الوطن العربي من جهة الشرق، وقد يستمر ظهوره لعدة أسابيع .وسيبعد مسافة 11،586، 350 كم عن الارض.وقال المنبئ الجوي التابع للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل صادق عطية في موقعه على فيسبوك امس ان (المذنب سيرى على شكل نجم ولهُ ذيل كما يصفهُ كبار السن من الاجداد والاباء بـنجمة ام ذويل ويكون لونه ازرقا فاتحا يتبعه سحابة طويلة تتبعه على شكل ذيل طويل ابيض يسبح في السماء، لذلك سمي نجمة ام ذويل وهو في الحقيقة ليس نجما)، واضاف ان (الذاكرة الشعبية العراقية تحتفظ بمخاوف من ظهور هذه النجمة، ومثل هذه الظاهرة الفلكية النادرة، تثير الرعب لأنها من وجهة نظر الاجداد نذير حصول كوارث مثل الفيضانات، وغزو الجراد، واندلاع حروب وكان اجدادنا يسمون العام الذي يظهر فيه هذا النوع من المذنبات بـ (عام ام ذويل) ومن وجهة نظرهم فهو يهدد حياة اطفالنا ، لان له قوى سحرية فتاكة تسبب موت الاطفال او التسبب بمرضهم ..وفي اعوام ظهوره انتشرت التعليمات من النساء ذوات الخبرة والباع الطويل، بتجنب النوم في سطوح المنازل ، او تلطيخ جباه الاطفال باللون الاحمر لاخافتها ربما)، وتابع عطية ان (عددا من العلماء الفلكيين يرون ان النجوم لا تؤثر على المناخ، ومايحدث ماهو الا مجرد علامة تتركها بعض الظواهر الفلكية ويتم تداولها بين الناس كحدث مترابط).