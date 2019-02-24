سقوط‭ ‬مسؤول‭ ‬شرطة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي

بغداد‭ ‬‭- ‬الزمان

أعلنت‭ ‬مديرية‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬العراقية،‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مسؤول‭ ‬شرطة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬و‭ ‬اشارت‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬قادماً‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬هرب‭ ‬اليها‭ ‬قبيل‭ ‬تحرير‭ ‬الموصل‭. ‬

وهذا‭ ‬صيد‭ ‬ثمين‭ ‬قد‭ ‬يفتح‭ ‬صفحات‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬عن‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬للتنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬وضواحيها‭ .‬

وذكرت‭ ‬المديرية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬امس،‭ ‬أنه‭ ‬«بعملية‭ ‬استخبارية‭ ‬نوعية‭ ‬تميزت‭ ‬بالدقة،‭ ‬تمكن‭ ‬ابطال‭ ‬مديرية‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬الفرقة‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬احد‭ ‬الارهابيين‭ ‬الخطرين‭ ‬والمكنى‭ ‬بأبو‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬مسؤولا‭ ‬عن‭ ‬ما‭ ‬تسمى‭ ‬(الشرطة‭ ‬الاسلامية)‭ ‬بعد‭ ‬هروبه‭ ‬من‭ ‬العراق‭ ‬اثناء‭ ‬معارك‭ ‬التحرير»‭. ‬

وأضافت،‭ ‬أن‭ ‬«الإرهابي‭ ‬دخل‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬تركياً‭ ‬عبر‭ ‬طريق‭ ‬محافظة‭ ‬دهوك»،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬«تم‭ ‬الايقاع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كمين‭ ‬محكم‭ ‬نصب‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬ناحية‭ ‬العياضية‭ ‬التابعة‭ ‬لقضاء‭ ‬تلعفر‭ ‬في‭ ‬الموصل»‭. ‬وحدد‭ ‬البيان،‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬«القبض‭ ‬على‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬نعيم‭ ‬في‭ ‬الموصل،

وأشار‭ ‬البيان،‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬«أبو‭ ‬عبد‭ ‬العزيز،‭ ‬يحمل‭ ‬لقب‭ ‬امير‭ ‬الغزوات‭ ‬لداعش‭ ‬و‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬المطلوبين‭ ‬للقضاء‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ ‬قبض‭ ‬وفق‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬إرهاب»‭. ‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬متصلة‭ ‬،‭ ‬اعلن‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الكندية‭ ‬الجنرال‭ ‬بيتر‭ ‬داوي‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬500‭ ‬جندي‭ ‬كندي‭ ‬داخل‭ ‬الاراضي‭ ‬العراقية‭ ‬وقال‭ ‬داوي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوسائل‭ ‬اعلام‭ ‬كندية‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأميركي‭ ‬المخطط‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬أي‭ ‬تأثير‭ ‬مادي‭ ‬على‭ ‬المهمة‭ ‬الكندية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬كندا‭ ‬تراقب‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬اثار‭ ‬انسحاب‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬قواعدها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والانعكاسات‭ ‬التي‭ ‬ستؤدي‭ ‬اليها‭ ‬الحرب‭ ‬ضد‭ ‬الارهاب‭ ‬ووضح‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الكندية‭ ‬ان‭ ‬قواته‭ ‬تساعد‭ ‬نظيرتها‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬بقيا‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬حول‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بتخويل‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كندا‭ ‬لديها‭ ‬500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬200‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مهمة‭ ‬تدريبية‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭.‬