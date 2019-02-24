سقوط‭ ‬مسؤول‭ ‬شرطة‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي

بغداد - الزمان
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، القبض على مسؤول شرطة تنظيم داعش، و اشارت الى أنه كان قادماً من تركيا التي هرب اليها قبيل تحرير الموصل.
وهذا صيد ثمين قد يفتح صفحات جديدة من المعلومات عن الخلايا النائمة للتنظيم الارهابي في الموصل وضواحيها .
وذكرت المديرية في بيان امس، أنه «بعملية استخبارية نوعية تميزت بالدقة، تمكن ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 من القبض على احد الارهابيين الخطرين والمكنى بأبو عبد العزيز والذي كان يعمل مسؤولا عن ما تسمى (الشرطة الاسلامية) بعد هروبه من العراق اثناء معارك التحرير».
وأضافت، أن «الإرهابي دخل العراق من تركياً عبر طريق محافظة دهوك»، لافتة الى أنه «تم الايقاع به من خلال كمين محكم نصب له في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر في الموصل». وحدد البيان، انه تم «القبض على الارهابي في قرية نعيم في الموصل،
وأشار البيان، الى أن «أبو عبد العزيز، يحمل لقب امير الغزوات لداعش و يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب».
من ناحية متصلة ، اعلن قائد القوات الخاصة الكندية الجنرال بيتر داوي عن وجود 500 جندي كندي داخل الاراضي العراقية وقال داوي في تصريحات لوسائل اعلام كندية الانسحاب الأميركي المخطط من سوريا لن يكون له أي تأثير مادي على المهمة الكندية في العراق ،واضاف ان كندا تراقب عن كثب اثار انسحاب الولايات المتحدة من قواعدها في سوريا والانعكاسات التي ستؤدي اليها الحرب ضد الارهاب ووضح قائد القوات الخاصة الكندية ان قواته تساعد نظيرتها العراقية في مهمة القضاء على بقيا التنظيم المتشدد حول مدينة الموصل بتخويل من الحكومة العراقية وأشار إلى أن كندا لديها 500 جندي في العراق من بينهم 200 عضو في مهمة تدريبية لحلف شمال الأطلسي.