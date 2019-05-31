سقوط‭ ‬صبي‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملاهي‭  ‬

لندن – الزمان
نُقل صبي يبلغ من العمر ست سنوات جواً إلى المستشفى بعد أن قال شهود إنه سقط من إحدى الألعاب في مدينة للملاهي في بريطانيا. ويُعتقد أن الصبي سقط من قطار الألعاب في مدينة الملاهي في وادي لايت ووتر، بالقرب من ريبون، في شمال مقاطعة يوركشير. وذكر شهود أنهم سمعوا صراخا ورأوا الصبي «معلقا من الخلف» على إحدى عربات القطار.
وقالت الشرطة إنها لا تعتقد أن إصابة الطفل خطيرة لدرجة تهدد حياته.
يذكر أنه قد وقع حادث مماثل في يونيو/ حزيران عام 2001، توفيت على إثره، جيما سافاج، البالغة من العمر 20 عاما عندما اصطدمت عربتان في نفس اللعبة.