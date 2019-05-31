سقوط‭ ‬صبي‭ ‬من‭ ‬لعبة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملاهي‭  ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

نُقل‭ ‬صبي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬جواً‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬شهود‭ ‬إنه‭ ‬سقط‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬للملاهي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬الصبي‭ ‬سقط‭ ‬من‭ ‬قطار‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملاهي‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬لايت‭ ‬ووتر،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ريبون،‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مقاطعة‭ ‬يوركشير‭. ‬وذكر‭ ‬شهود‭ ‬أنهم‭ ‬سمعوا‭ ‬صراخا‭ ‬ورأوا‭ ‬الصبي‭ ‬«معلقا‭ ‬من‭ ‬الخلف»‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬عربات‭ ‬القطار‭.‬

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬إصابة‭ ‬الطفل‭ ‬خطيرة‭ ‬لدرجة‭ ‬تهدد‭ ‬حياته‭.‬

يذكر‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬وقع‭ ‬حادث‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬يونيو/‭ ‬حزيران‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬توفيت‭ ‬على‭ ‬إثره،‭ ‬جيما‭ ‬سافاج،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬20‭ ‬عاما‭ ‬عندما‭ ‬اصطدمت‭ ‬عربتان‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬اللعبة‭.‬