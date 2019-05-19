سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬قرب‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬

انزعاج عراقي لقرار سحب شركة أمريكية موظفين من حقل نفطي
بغداد - الزمان
سقط صاروخ كاتيوشا الأحد على المنطقة الخضراء التي تضم مقار السفارات الأجنبية في وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنت أجهزة الأمن العراقية في بيان. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إن «صاروخ كاتيوشيا سقط وسط المنطقة الخضراء دون وقوع خسائر»، من دون مزيد من التفاصيل، في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة بين إيران والولايات المتحدة التي أجلت مؤخرا موظفين غير أساسيين من سفارتها التي تقع في المنطقة الخضراء. وقال مصادر في الشرطة ان الصاروخ كان يستهدف السفارة الامريكية .ونقلت وكالة الصحافية الفرنسية عن الشرطة ان الصاروخ اطلق من ساحة فارغة في معسكر الرشيد جنوب بغداد. وأقرت وزارة النفط العراقية في بيان الأحد بسحب شركة «إكسون موبيل» الأميركية النفطية العملاقة لعدد من موظفيها بأحد الحقول بجنوب البلاد، معتبرة أنه «قرار سياسي»، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في المنطقة. ونقلت الوزارة في بيانها عن وزير النفط تامر الغضبان قوله إن «انسحاب عدد من العاملين في شركة إكسون موبيل، من حقل غرب القرنة 1 (في البصرة) بشكل مؤقت أو احترازي (رغم أعدادهم القليلة) ليس له علاقة إطلاقاً بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق أو تهديدات ما». واعتبر أن هذا الانسحاب يأتي «لأسباب سياسية، كما نعتقد، نعزوها إلى حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة». وبلغت العلاقات الاميركية الإيرانية أدنى مستوياتها العام الفائت إثر انسحاب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى وينص على تخفيف العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.
وأعرب الغضبان عن رفضه خطوة الشركة الأميركية، قائلا إن هذا «الانسحاب بالنسبة لنا غير مقبول أو مبرر، لأن الشركات العالمية الأخرى تعمل بحرية وأمان واستقرار في تطوير الحقول النفطية»، معتبرا أن ذلك «قد يؤدي إلى بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله بتاتاً».
وكشف الوزير عن توجيه رسالة إلى المسؤولين في العملاق النفطي الأميركي لمطالبتهم بالعودة إلى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة فرانس برس أن «العمل والإنتاج في حقل غرب القرنة لم يتأثر أبداً، لأنه يعتمد بالأساس على الجهد الوطني». وينتج حقل غرب القرنة (1) 440 ألف برميل نفط يومياً، ويبلغ احتياطه نحو تسعة مليارات برميل.