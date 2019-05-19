سقوط‭ ‬صاروخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬قرب‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬

انزعاج‭ ‬عراقي‭ ‬لقرار‭ ‬سحب‭ ‬شركة‭ ‬أمريكية‭ ‬موظفين‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬نفطي

بغداد‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

سقط‭ ‬صاروخ‭ ‬كاتيوشا‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬مقار‭ ‬السفارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وقالت‭ ‬خلية‭ ‬الإعلام‭ ‬الأمني‭ ‬الرسمية‭ ‬إن‭ ‬«صاروخ‭ ‬كاتيوشيا‭ ‬سقط‭ ‬وسط‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬خسائر»،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتصاعد‭ ‬فيه‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬أجلت‭ ‬مؤخرا‭ ‬موظفين‭ ‬غير‭ ‬أساسيين‭ ‬من‭ ‬سفارتها‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭. ‬وقال‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬الصاروخ‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬السفارة‭ ‬الامريكية‭ .‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافية‭ ‬الفرنسية‭ ‬عن‭ ‬الشرطة‭ ‬ان‭ ‬الصاروخ‭ ‬اطلق‭ ‬من‭ ‬ساحة‭ ‬فارغة‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬الرشيد‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭. ‬وأقرت‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬بسحب‭ ‬شركة‭ ‬«إكسون‭ ‬موبيل»‭ ‬الأميركية‭ ‬النفطية‭ ‬العملاقة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬موظفيها‭ ‬بأحد‭ ‬الحقول‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬«قرار‭ ‬سياسي»،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وطهران‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ونقلت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيانها‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬تامر‭ ‬الغضبان‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬«انسحاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬إكسون‭ ‬موبيل،‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬غرب‭ ‬القرنة‭ ‬1‭ ‬(في‭ ‬البصرة)‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬أو‭ ‬احترازي‭ ‬(رغم‭ ‬أعدادهم‭ ‬القليلة)‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬إطلاقاً‭ ‬بالوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬الحقول‭ ‬النفطية‭ ‬بجنوب‭ ‬العراق‭ ‬أو‭ ‬تهديدات‭ ‬ما»‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب‭ ‬يأتي‭ ‬«لأسباب‭ ‬سياسية،‭ ‬كما‭ ‬نعتقد،‭ ‬نعزوها‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬التوترات‭ ‬السياسية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة»‭. ‬وبلغت‭ ‬العلاقات‭ ‬الاميركية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أدنى‭ ‬مستوياتها‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬إثر‭ ‬انسحاب‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الموقع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2015‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬والقوى‭ ‬الدولية‭ ‬الكبرى‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬مقابل‭ ‬وضع‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬برنامجها‭ ‬النووي‭. ‬

وأعرب‭ ‬الغضبان‭ ‬عن‭ ‬رفضه‭ ‬خطوة‭ ‬الشركة‭ ‬الأميركية،‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬«الانسحاب‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬أو‭ ‬مبرر،‭ ‬لأن‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬الأخرى‭ ‬تعمل‭ ‬بحرية‭ ‬وأمان‭ ‬واستقرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحقول‭ ‬النفطية»،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬«قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬بث‭ ‬رسائل‭ ‬خاطئة‭ ‬عن‭ ‬الأوضاع‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬نقبله‭ ‬بتاتاً»‭.‬

‭ ‬وكشف‭ ‬الوزير‭ ‬عن‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬العملاق‭ ‬النفطي‭ ‬الأميركي‭ ‬لمطالبتهم‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬بمقتضى‭ ‬عقد‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬لتطوير‭ ‬حقل‭ ‬غرب‭ ‬القرنة‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬النفط‭ ‬عاصم‭ ‬جهاد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬«العمل‭ ‬والإنتاج‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬غرب‭ ‬القرنة‭ ‬لم‭ ‬يتأثر‭ ‬أبداً،‭ ‬لأنه‭ ‬يعتمد‭ ‬بالأساس‭ ‬على‭ ‬الجهد‭ ‬الوطني»‭. ‬وينتج‭ ‬حقل‭ ‬غرب‭ ‬القرنة‭ ‬(1)‭ ‬440‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬نفط‭ ‬يومياً،‭ ‬ويبلغ‭ ‬احتياطه‭ ‬نحو‭ ‬تسعة‭ ‬مليارات‭ ‬برميل‭.‬