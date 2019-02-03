خبير: أحداث فنزويلا معركة بعناوين ومصالح متشابكة تدرك واشنطن أهميتها

سفير مادورو لدى بغداد ينشق عن الرئيس

بغداد – الزمان

أعلن السفير الفنزويلي لدى بغداد جوناثان فيلاسكو راميريز انشقاقه عن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وولاءه لزعيم المعارضة رئيس البرلمان خوان غوايدو الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.وقال السفير المنشق في تسجيل فيديو نشره موقع ناسيونال ان (مكاننا الوحيد هو إلى جانب الشعب والدستور والبرلمان الفنزويلي)، مضيفاً ان(غوايدو يمتلك حقا وواجبا دستوريا لتولي منصب رئيس الجمهورية). وتابع مخاطبا زعيم المعارضة (سيد غوايدو، أنت على الجانب الصحيح من التاريخ والناس والدستور. ومادورو وعصابته المغتصبة للسلطة تجاوزوا كل الخطوط المسموح بها).وقلل مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي من اهمية انشقاق راميريز وعلق احدهم قائلا (ما زاد حنون في الاسلام خردلة ، ولا النصارى لهم شغل بحنون). وكتب آخر ان (مثل هذه الانشقاقات لاتغير من حقيقة الصراع في البلاد فقد بات واضحا التدخل الامريكي والغربي في الشأن الداخلي لفنزويلا). وكتب الصحفي عبد الامير المجر ان (حداث فنزويلا الاخيرة، ليست فقط انقلابا داخليا، كالانقلابات التي شهدتها امريكا اللاتينية، وما اكثرها، وانما هي ذروة صراع ضد خصم عقائدي ، ضاقت به امريكا ذرعا.فقد ارهقتها جارتها القارة المشاكسة، وشغلت جهاز مخابراتها طيلة عقود طويلة)، مضيفا ان (الفقراء يريدون الخبز والعدالة، وامريكا تريد مجالا حيويا اقتصاديا وسياسيا وامنيا، من دون ان تراعي تلك الضرورات التي طال غيابها. وان لحظة الحسم قد حانت بين الفريقين)، ورأى المجر ان (احداث فنزويلا، عنوان لمعركة كبيرة، ستستمر طويلا، ليس بالضرورة تحت غطاء ماركسي او لينيني او تروتسكي، بل بعناوين متعددة، تمتد الى قارات اخرى، ومصالح اخرى متشابكة، تدرك اهميتها امريكا، وتدرك ان قوة شوكة هؤلاء الخصوم ان تمادت، ستجعلها في وضع صعب لاحقا، لاسيما بعد ان استرد الروس عافيتهم، وبدأ الصينيون زحفا عالميا غير مسبوق، وصعود قوى اخرى، صارت تتمرد على الغطرسة الامريكية)، مستدركا بالقول (إن كان كل هذا لايتحقق آنيا، لكنه يرهص لمستقبل، ربما غير بعيد جدا، تقرؤه امريكا قبل غيرها، وتعمل على اجهاضه مبكرا، لانها ماهرة في توجيه ضرباتها الاجهاضية للاعداء المحتملين، وقد فعلت هذا كثيرا وفي اكثر من ميدان عالمي).وكان الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية في واشنطن خوسيه لويس سيلفا قد أعلن الأسبوع الماضي عن قطع علاقته بالرئيس مادورو، داعيا القوات المسلحة إلى الاعتراف بغوايدو رئيسا شرعيا.ونصّب غوايدو نفسه في الثالث والعشرين من الشهر الماضي رئيسا مؤقتا للبلاد، وحصل على تأييد واعتراف نحو عشرين بلدًا منها الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وجورجيا والمغرب، فيما تتمسك روسيا والصين وغيرهما بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا. ودعت البرازيل كلا من الصين وروسيا المتحالفتين مع حكومة مادورو إلى التراجع عن دعم الاخير منددة بـ(الإبادة الجماعية) للشعب الفنزويلي.

واعرب وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو خلال مؤتمر صحفي في برازيليا عن امله في أن (تتمكّن الصين وروسيا من رؤية الحقيقة في فنزويلا وما فعله نظام مادورو وما سيستمرّ في القيام به إذا بقيت هذه الحكومة في السلطة)، منددًا بـ(الإبادة الجماعية الصامتة بحق الشعب الفنزويلي). على صعيد آخر ارتفعت حصيلة ضحايا كارثة برومادينيو إلى 121 قتيلاً و 226 مفقوداً، إثر انهيار سد منجمي في جنوب شرق البرازيل الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت السلطات.ووقعت الكارثة في 25 كانون الثاني عندما تسبّب انزلاق للتّربة بانهيار السدّ في منجم للحديد الخام قرب مدينة بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس. ويعتقد أن المفقودين أصبحوا في عداد القتلى، خصوصا مع عدم العثور على أحياء خلال الأسبوع الماضي.وكانت الحصيلة مساء الجمعة الماضية قد بلغت 115 قتيلا و248 مفقوداً. والغالبية الساحقة من القتلى والمفقودين هم من العمال في منجم الحديد، وقد دفنوا تحت الأنقاض جراء انهيار مخلّفات طينية حين انهار السد فوق كافيتيريا المنجم والمنطقة الإدارية الرئيسة.وجمّدت السلطات أصولا للشركة تقدر قيمتها بثلاثة مليار دولار تمهيدا لدفع فاتورة الأضرار والتعويضات والغرامات. وكانت ولاية ميناس جيرايس قد تضرّرت في العام 2015 جرّاء انهيار سد منجمي آخر قريب من ماريانا التي تبعد 120 كيلومترا من برومادينيو، وأسفر عن 19 قتيلاً وتسبّب بكارثة بيئيّة غير مسبوقة في البلاد.